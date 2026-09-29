Тръмп ще акцентира върху баланса в срещата с технологични лидери за ИИ

Планираната за утре среща на президента на САЩ Доналд Тръмп с изпълнителни директори на технологични компании относно изкуствения интелект ще се съсредоточи върху намирането на баланс между иновациите и регулаторния надзор, заяви председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън, докато федералното правителство се опитва да определи ролята си по отношение на тази бързо развиваща се технология, предаде Ройтерс.

„Не ни е нужен мораториум. Не трябва да прибързваме и да налагаме прекомерни регулации, защото така ще загубим надпреварата с Китай“, заяви Джонсън в интервю за „Фокс Нюз“, цитирано от БТА. „Важно е иновациите да продължат, но трябва да постигнем правилния баланс. Именно това ще бъде темата на разговора“, допълни той.

Марк Зукърбърг от „Мета“, Дарио Амодей от „Антропик“, Грег Брокман от „ОупънЕйАй“ и Дженсън Хуан от „Енвидия“ са сред присъстващите на срещата с Тръмп и Джонсън, според служители, запознати с въпроса. Сред другите възможни участници са изпълнителният директор на „Гугъл“ Сундар Пичай и ръководителят на „ЕксЕйАй“ Илон Мъск.

Срещата в Белия дом се провежда в момент, когато водещи компании в сферата на ИИ призовават за забавяне на разработването на все по-способни системи с изкуствен интелект, предупреждавайки за рисковете пред човечеството и настоявайки правителствата да си сътрудничат за управлението на тази все по-мощна технология.

Тръмп омаловажава опасенията, че злоупотребата с ИИ може да навреди на хората, като същевременно подчертава значението на запазването на конкурентното предимство на Америка пред Китай. Той твърди, че САЩ вече разполагат с предпазни механизми за тази мощна технология, включително в рамките на Министерството на правосъдието.

Джонсън заяви, че САЩ трябва да имат предвид въпросите на безопасността, но не и да възпрепятстват развитието на технологията. „Мисля, че Министерството на правосъдието би могло да изиграе роля, ако нещата тръгнат в грешна посока. Но преди да стигнем до този етап, се нуждаем от прозрачност и известен надзор“, допълни той.

Конгресмени и от двете партии поставят под въпрос подхода на Тръмп, който не предвижда строга намеса, дори докато технологията поражда опасения относно безопасността, загубата на работни места и концентрацията на власт в ръцете на шепа технологични компании. Лидерът на демократите в Камарата на представителите Хаким Джефрис заяви, че водещи фигури в сферата на ИИ „настоятелно призовават за действия от страна на правителството“, а Конгресът има отговорността да защити американския народ.