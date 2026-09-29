Папа Лъв XIV призова опасенията за изкуствения интелект да се приемат сериозно

Папа Лъв XIV заяви, че опасенията относно излизането на изкуствения интелект (ИИ) извън контрол не са „фалшиви новини“ и трябва да се приемат сериозно, като настоя, че въпросите за сигурността, повдигнати от експертите, трябва да бъдат обсъдени и да се предприемат съответните действия, предаде Асошиейтед прес и БТА.

Лъв Четиринадесети, който посвети първата си енциклика на ИИ и защитата на човечеството в контекста на неговото развитие, бе попитан по време на пресконференция какво трябва да направят по-специално САЩ и Китай, за да предотвратят риска ИИ да застраши човечеството с катастрофални последици. По-рано американският президент Доналд Тръмп определи като измама опасенията, че ИИ може да излезе извън контрол.-

„Това е проблем, за който според мен трябва да седнем и да поговорим. Не можем просто да стоим със скръстени ръце и да се преструваме, че нищо няма да се случи“, заяви папата пред репортерите на връщане от Франция

Тръмп е горещ привърженик на ИИ и често предупреждава, че САЩ трябва да изпреварват Китай в технологичната надпревара. Той е заявявал, че опитите за ограничаване на технологията са част от „заговор“ на политическите му опоненти.

Няколко гиганта в сферата на ИИ призоваха за забавяне на темпото на разработка, за да се даде време на мерките за безопасност да настигнат бързо развиващата се технология. Изпълнителният директор на „Антропик“ Дарио Амодей например предупреди, че в рамките на 6 до 12 месеца ИИ може да стане способен да управлява „рой“ от агенти, които да поемат контрола над целия интернет.

„Ако някой ме попита дали съм изпаднал в паника, отговорът е „не“. Спя спокойно нощем. Смятам обаче, че опасенията, изразени от много експерти и специалисти по ИИ, трябва да се приемат сериозно“, отбеляза папата. „Не мисля, че това са фалшиви новини, каквито твърдения някои разпространяват, опитвайки се да извлекат финансова или друга полза“, заяви Лъв.

Същевременно главата на Римокатолическата църква обърна внимание на новина за това, че компанията „Енвидия“ въвежда предпазни механизми в системите с ИИ. Той отбеляза също, че компанията досега се е противопоставяла на външно регулиране на разработката на ИИ.

„Трябва да продължим да каним политически лидери, водещи фигури в сферата на ИИ, обществени организации и сдружения да се обединят и да разгледат както случващото се в момента, така и възможните сценарии за бъдещето“, каза той.

„Смятам, че просто да си затворим очите, вероятно не е най-отговорният подход“, добави той.

Лъв XIV заяви, че е „сравнително оптимистично настроен“ относно възможността да се намерят решения.

„Мисля, че има достатъчно хора, които се интересуват сериозно от темата и са готови да я разгледат, без да се фокусират единствено върху въпросите за властта или за това кой ще стигне пръв до целта“, заяви той.

Лъв определи ИИ като едно от най-големите предизвикателства пред човечеството още в дните след избирането си.