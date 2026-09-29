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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23640961 www.24chasa.bg

Тръмп отрича да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите срещу ядрени отстъпки

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снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече да е предлагал на Иран облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени средства в замяна на отстъпки по отношение на ядрената програма на Техеран, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

„Това не е вярно. Не съм им предлагал нищо“, написа Тръмп в платформата си „Трут Соушъл“, след като по-рано „Аксиос“ съобщи, че президентът е готов да предостави облекчения срещу ядрени отстъпки.

Междувременно външният министър на Ислямската република Абас Арагчи, цитиран от държавната информационна агенция ИРНА, съобщи, че с катарски посредници са обсъждани идеи за прекратяване на войната със САЩ, които ще бъдат представени на Вашингтон. Той допълни, че очаква да получи окончателния отговор на Вашингтон чрез Доха.

Министърът допълни, че Иран е информирал САЩ и международната общност за условията, поставени от върховния лидер на страната за повторното отваряне на Ормузкия проток, без обаче да навлиза в подробности.

„Ако американците твърдят, че се стремят към споразумение или мирно решение, ние вече сме представили такова решение“, заяви Арагчи.

снимка: Ройтерс

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