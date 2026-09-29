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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23640967 www.24chasa.bg

Пожар избухна по газопровод в Сирия, подозират саботаж

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Гасене на пожар Снимка: Pixabay

Държавната петролна компания на Сирия съобщи, че тази вечер е избухнал пожар по газопровод между района на Аш Шола и Дейр аз Зор след експлозия на спирателен вентил, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Компанията допълни, цитирана от държавната новинарска агенция САНА, че обяснява инцидента със саботаж.

Пожарът е прекъснал подаването на газ от газопреработвателния завод „Джейбиса“ към електроцентралите, уточниха от компанията.

Пожарникарски екипи са изолирали района от двете страни на огнището и са потушавали пожара, докато налягането на газа не спада.

 

Гасене на пожар Снимка: Pixabay

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