Пожар избухна по газопровод в Сирия, подозират саботаж

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Държавната петролна компания на Сирия съобщи, че тази вечер е избухнал пожар по газопровод между района на Аш Шола и Дейр аз Зор след експлозия на спирателен вентил, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Компанията допълни, цитирана от държавната новинарска агенция САНА, че обяснява инцидента със саботаж.

Пожарът е прекъснал подаването на газ от газопреработвателния завод „Джейбиса“ към електроцентралите, уточниха от компанията.

Пожарникарски екипи са изолирали района от двете страни на огнището и са потушавали пожара, докато налягането на газа не спада.