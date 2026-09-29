Ураганът "Поло" достига Баха Калифорния със силни ветрове и внезапни наводнения

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Ураганът „Поло“ връхлита северното тихоокеанско крайбрежие на Мексико със силни ветрове, докато се придвижва към брега, създавайки заплаха от животозастрашаващи внезапни наводнения, съобщи Би Би Си.

Очаква се мощната буря от трета категория, с максимални устойчиви ветрове от близо 185 км/ч, да достигне сушата в понеделник вечерта над щата Баха Калифорния Сур, регион, популярен сред туристите и дом на курортната дестинация Лос Кабос.

Метеоролозите от Националния център за урагани (NHC), базиран в САЩ, предупредиха, че животозастрашаващи ветрове и внезапни урагани са започнали да удряха части от региона.

Жителите заковаха с дъски домове и бизнеси и се запасиха с основни продукти като питейна вода и храна, когато бурята наближаваше.

Очаква се окото на бурята да се придвижи навътре в сушата по крайбрежието на Баха Калифорния Сур в понеделник вечерта, а след това да се премести навътре в южна Сонора във вторник сутринта, според NHC.

„Условията ще се влошат бързо“, предупреди американската метеорологична агенция, призовавайки жителите да потърсят безопасно убежище.

Синоптиците също така предупредиха за интензивната бурна вълна, която ураганът може да предизвика, а тя може да бъде съпроводена с големи и разрушителни вълни.

Проливните дъждове могат да доведат и до животозастрашаващи наводнения и кални свлачища, особено в райони със стръмен терен.

Центърът за ураганите заяви, че дори след като Поло се разсее, останките му могат да предизвикат силни пориви на вятъра в южната част на Ню Мексико и западния Тексас.

В Кабо Сан Лукас, известен с естествената си скална арка, властите ограничиха достъпа до плажовете. Някои ресторанти също затвориха в града, който служи като база за спортни риболовци и наблюдатели на китове.

Лаура Веласкес, национален координатор на Агенцията за гражданска защита на Мексико, заяви, че пътуванията ще бъдат спрени в района, където се очаква ураганът да достигне сушата, а пристанищата ще бъдат затворени.

Опасни вълнови и вълнообразни течения са вероятни по северозападното крайбрежие на Мексико и Баха Калифорния през следващия ден или около това, съобщиха метеоролози, цитирани от bTV.