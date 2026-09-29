Рубио: Има чуждестранна намеса в инцидента във военновъздушната база „Феърфорд“

В предполагаемия терористичен заговор срещу британска база на Кралските военновъздушни сили, използвана от американските войски, "ясно личи намесата на чуждестранен субект“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, но отказа да предостави повече подробности, предаде ДПА и БТА.

В телевизионно интервю висшият дипломат спомена Иран, като отбеляза, че страната е заплашвала да атакува американски активи, но не обвини пряко Ислямската република за инцидента от уикенда.

Техеран категорично отрече каквото и да е участие.

Рубио определи събитията край базата във Феърфорд, в Глостършир, Англия, като "много сериозна ситуация“ и благодари на британските власти за реакцията им, като заяви, че те са оказали "голямо съдействие и помощ“. Освен това той отбеляза, че "мнозина са обезпокоени“ от освобождаването под гаранция на петима заподозрени, арестувани във връзка с предполагаемия заговор.

По-рано президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е "изненадан“ от освобождаването на арестуваните британски граждани.

Те бяха задържани в неделя по подозрение в престъпления, свързани с взривни вещества и тероризъм, след като близо до базата Феърфорд – използвана от американските военни за нанасяне на удари срещу Иран – бяха открити три микробуса. Петимата заподозрени са 24-годишен мъж от Камдън (Северен Лондон); трима мъже на възраст 23, 24 и 25 години от Уестминстър (Централен Лондон) и един 24-годишен мъж от Уилздън (Северозападен Лондон), припомни Пи Ей Мидия.

Жителите на около 85 домакинства, които бяха евакуирани, се върнаха по домовете си в района на военното летище вчера, но около превозните средства остана полицейски кордон, докато служители на звеното за борба с тероризма продължават огледа на мястото. Според наличната информация откритите материали не са представлявали действащи взривни устройства, но полицията заяви, че разследването продължава.

"Трябва да бъда внимателен (с думите си). Има неща, които не мога да кажа публично поради редица причини", заяви Рубио в ефира на американската телевизия "Фокс Нюз". "Достатъчно е да се каже, че случилото се – или това, което е било напът да се случи и е можело да се случи във Великобритания през уикенда – представлява много сериозна ситуация. Става въпрос за случай, в който ясно личи намесата на чуждестранен субект. Засега няма да навлизам в подробности по този въпрос. Искам да благодаря на властите в Обединеното кралство, които оказват пълно съдействие и действат изключително експедитивно“, каза държавният секретар на САЩ.

"Знам, че мнозина са обезпокоени от новината, че някои хора са освободени под гаранция, докато тече разследване срещу тях. Разбира се, ние поддържаме връзка с британските власти по всички тези въпроси. Освен това бих казал, че те си сътрудничат отлично и оказват голяма помощ във връзка с този много сериозен инцидент“, посочи Рубио.

"Мисля, че това ни изправя пред реалността, а именно, че си имаме работа със сили по света, като например Иран, които открито са заплашвали да атакуват американски активи в глобален мащаб. Ние винаги ще приемаме това много сериозно. Ще има последствия, ако подобно нещо някога се случи или дори бъде предприет опит за това. Случилото се през уикенда обаче представляваше – и според мен наистина беше – много сериозна заплаха. Искам да благодаря на Обединеното кралство за сътрудничеството и помощта по случая", заяви американският първи дипломат.

По думите му предстои да излязат още много подробности в близките дни, но на този етап той не може да каже повече, освен че става дума за много сериозен инцидент, на който е реагирано по подобаващ начин.

Преди интервюто на Рубио ръководителят на звеното за борба с тероризма към британската полиция, помощник-комисар Лорънс Тейлър, призна за предположенията относно участието на Иран в инцидента. , и заяви, че службите разглеждат "всички възможни версии“.

В изявление пред централата на "Скотланд Ярд“ вчера той отбеляза, че е наясно със "значителния интерес по въпроса дали настоящият геополитически контекст има отношение към този инцидент“.

"Ние, в звеното за борба с тероризма, работим в този контекст всеки ден и на този етап подхождаме към разследването, имайки предвид всички възможни версии. Както може да се очаква, ние се погрижихме нашите мерки и препоръки за сигурност да съответстват на нивото на заплахата. Бъдете сигурни, че разглеждаме въпроса от всеки възможен ъгъл, включително възможността действията да се извършват активно от подставени лица или от хора, които действат от името на чужда държава – било то съзнателно или несъзнателно“, отбеляза Тейлър.

Вчера министър-председателят на Великобритания Анди Бърнам председателства извънредно заседание на правителствения комитет КОБРА (COBRA - Cabinet Office Briefing Room A). След срещата министърът на отбраната Уес Стрийтинг заяви, че решенията относно освобождаването под гаранция са от компетентността на полицията и прокуратурата, а разследването продължава.