Папа Лъв XIV отново призова за преговори за прекратяване на войната в Украйна

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Папа Лъв XIV отново призова за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА и БТА.

В разговор с журналисти по време на полета към Рим след края на посещението си във Франция главата на римокатолическата църква разкритикува нарастващите военни разходи в световен мащаб.

Католическата църква има задължението да призовава за зачитане на човешкото достойнство и стойността на живота, както и да подчертава "възможността да се отделят повече средства за здравеопазване и образование, а по-малко – за оръжия“, заяви той.

"Вярвам, че църквата носи отговорност да утвърждава тези ценности, като непрестанно приканва лидерите – като тези на Русия и Украйна, както и на други държави – да седнат на масата за преговори, да водят диалог и да търсят начини за решаване на проблемите, без да продължават тези войни, които вече са безсмислени“, отбеляза той.

Според него малък брой хора трупат "огромни богатства от индустрия, която подклажда войната“. "Тези милиарди евро или долари биха могли да се използват за решаване на проблеми като световния глад, жилищната криза, безработицата и други“, допълни той.

По-рано вчера папа Лъв разкритикува продължаващата война на Русия в Украйна, като я нарече "безсмислено кръвопролитие“.