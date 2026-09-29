ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цените на петрола продължават да се покачват

Времето София 14° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23641004 www.24chasa.bg

Папа Лъв XIV отново призова за преговори за прекратяване на войната в Украйна

1996
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Папа Лъв XIV Снимка: Виолина Христова

Папа Лъв XIV отново призова за прекратяване на войната в Украйна, предаде ДПА и БТА.

В разговор с журналисти по време на полета към Рим след края на посещението си във Франция главата на римокатолическата църква разкритикува нарастващите военни разходи в световен мащаб.

Католическата църква има задължението да призовава за зачитане на човешкото достойнство и стойността на живота, както и да подчертава "възможността да се отделят повече средства за здравеопазване и образование, а по-малко – за оръжия“, заяви той.

"Вярвам, че църквата носи отговорност да утвърждава тези ценности, като непрестанно приканва лидерите – като тези на Русия и Украйна, както и на други държави – да седнат на масата за преговори, да водят диалог и да търсят начини за решаване на проблемите, без да продължават тези войни, които вече са безсмислени“, отбеляза той.

Според него малък брой хора трупат "огромни богатства от индустрия, която подклажда войната“. "Тези милиарди евро или долари биха могли да се използват за решаване на проблеми като световния глад, жилищната криза, безработицата и други“, допълни той.

По-рано вчера папа Лъв разкритикува продължаващата война на Русия в Украйна, като я нарече "безсмислено кръвопролитие“.

Папа Лъв XIV Снимка: Виолина Христова

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино