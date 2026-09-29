Сър Ранулф Файнс се завърна у дома, нови постройки и висока порта засилват мистерията около него

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Близките му са разтревожени

Най-великият жив изследовател в света сър Ранулф Файнс, вероятно отново се намира в изолираното си имение в английското графство Шропшър, съобщава „Дейли Мейл".

82-годишният Файнс, който страда от болестта на Паркинсон, не се е появявал публично от около две години. През последната година той е бил местен между няколко социални и здравни заведения, както и хотел, по решение на втората му съпруга Луиз Милингтън-Коутс, известна като лейди Файнс.

Според информацията на изданието в имението в Шропшър наскоро са били монтирани две модулни жилища – едното за Файнс, а другото за неговия болногледач. Имотът е скрит зад висока около 1,80 метра охранителна врата.

Новината за завръщането му у дома предизвиква нови опасения сред негови приятели, които от месеци настояват за повече информация за състоянието и грижите за известния изследовател.

Случаят предизвика тревога сред редица негови близки и известни приятели, сред които приключенците Беър Грилс и Бен Фогъл. Те призоваха полицията да провери обстоятелствата около изолацията на Файнс.

Полицията в Чешър, където той последно е бил настанен в заведение в Крю, заяви, че към момента не са установени непосредствени опасения за неговата безопасност.

От полицията посочват, че всяка нова информация ще бъде оценявана и при необходимост ще бъде разглеждана в рамките на съответните междуинституционални процедури.

Заведението в Крю е било едно от четирите места, в които Файнс е бил настаняван през последната година.

През последните месеци се появиха твърдения, че съпругата му е налагала строги ограничения върху контактите му с външни хора.

В едно от заведенията в Лондон посетителите е трябвало да подписват споразумения за конфиденциалност. В друго, в Уелс, според управителя са били дадени инструкции Файнс да не общува с останалите обитатели и да носи дегизировка, когато напуска стаята си.

„Не бих постъпил така дори с животно. Камо ли със сър Ранълф Файнс", заявил пред „Дейли Мейл" собственикът на уелското заведение.

При това няма твърдение, че лейди Файнс е извършила нарушение.Местонахождението на изследователя е било разкрито от неговия приятел Майкъл Коболд, с когото се познават от повече от 30 години.

Коболд разказва, че източник, видял монтирането на новите жилища в имението, се е свързал с него.

По думите му лейди Файнс е казала пред източника, че съпругът ѝ е претърпял автомобилна катастрофа и затова използва инвалидна количка.

Коболд твърди още, че тя е представила болногледача на Файнс като „ковача за конете".Шропшър е мястото, където доведеният син на Файнс – 31-годишният Алекс Милингтън-Коутс, твърди, че за последно е видял изследователя през септември 2024 г.

По думите му тогава той е трябвало да прескочи портата на имота, тъй като вече не е разполагал с ключ. Отношенията му с майка му, втората съпруга на Файнс, са се влошили.

Алекс разказва, че при срещата Файнс го е хванал за ръката, обърнал го е и двамата са тръгнали обратно към дома.

„Разказах му колко трудни са били нещата и той каза: „Всяко семейство има проблеми". След това ме прегърна и ми каза колко се гордее с мен", спомня си той.

По-късно Алекс е поискал да бъде отнето пълномощното, което дава на майка му контрол върху имотите, финансите, здравето и благосъстоянието на съпруга ѝ.

Според публикацията Службата на публичния настойник, която има за цел да защитава възрастни и уязвими хора от злоупотреби с предоставени пълномощни, е отхвърлила девет жалби с искане да се намеси, посочвайки, че случаят не попада в нейните правомощия.Междувременно беше публикувано видео, на което Файнс се вижда за първи път от известно време.

На кадрите той изглежда физически отслабнал и ходи с помощ в помещение, което прилича на конюшня или плевня. До него е съпругата му, която му дава указания как да се движи.

„Изправи се, точно така. Върви между колелата, хубаво и изправено", казва тя.

След това лейди Файнс запява „Хай-хо, хай-хо, отиваме на работа" – песента от анимационния филм на „Дисни" „Снежанка и седемте джуджета".

В края на видеото тя отново му казва да се изправи и да се движи назад, като го предупреждава да не удря нищо.

Коболд е публикувал и снимка, на която Файнс седи в кресло, носи вълнена шапка и е завит с одеяло. До него се вижда предмет, който изглежда като санитарен съд.

Към публикацията Коболд е написал, че Файнс е „съсипан и слаб след две години на строга изолация" и е определил случващото се като „национален позор".

Коболд, който преди близо 20 години изкачва Еверест заедно с Файнс, засили критиките си след разговорите на „Дейли Мейл" с ръководителя на уелското заведение, в което е бил настанен изследователят.

Управителят твърди, че през март е подал сигнали до полицията и до Службата на публичния настойник заради опасения относно грижите за Файнс. Преди да бъдат предприети действия обаче, той е бил преместен.Междувременно стана ясно, че и крал Чарлз се интересува от случая. Файнс е близък личен приятел на британския монарх.

Представител на краля е потърсил контакт с лейди Файнс, но е получил отговор да не се намесва.

Случаят привлече допълнително внимание, след като Инспекторатът за грижите в Уелс е установил, че Файнс е бил незаконно „лишен от свобода", тъй като не е имало необходимото разрешение, покриващо престоя му в съответното заведение.

На този етап няма данни, че лейди Файнс е извършила нарушение.

Завръщането на сър Ранулф Файнс в дома му в Шропшър вероятно ще засили въпросите около неговото състояние и начина, по който се полагат грижи за него, особено предвид ограничения достъп на негови приятели и близки до него.