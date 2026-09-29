Българските неделни училища в Гърция влязоха във фокуса на гръцкия парламент

Откриването на безплатно обучение по български език в Офринио, област Кавала, предизвика политическа реакция в Гърция. Депутатът от партия „НИКИ" Аспасия Курупаки поиска от гръцкото Министерство на образованието разяснения за правилата, по които работят българските неделни училища, и за надзора върху тях. С въпроси към министерството се обърна и Панелинската федерация на културните дружества на македонците.

Поводът са публикации в гръцки медии, според които около 20 деца са проявили интерес към обучението в Офринио. То е предназначено предимно за деца от български и смесени семейства. Учениците посещават гръцки държавни училища, а български език изучават допълнително, извън редовната учебна програма. Обучението е безплатно за семействата, като според публикациите разходите се покриват от българската държава.

Курупаки пита колко подобни училища работят в Гърция, кой заявява дейността им, кои преподаватели водят часовете и какви програми и материали използват. Тя иска да бъде уточнено коя гръцка институция ги наблюдава, има ли специално споразумение между България и Гърция и какви правила се прилагат при финансиране от друга държава. Депутатът посочва, че уважава езиковата и културната идентичност на семействата, но настоява за яснота относно организацията и надзора.

Сходни въпроси поставя и Панелинската федерация на културните дружества на македонците в съобщение от 26 септември. Организацията иска да знае дали обучението е заявено или одобрено от гръцките образователни власти и кой следи учебното съдържание. Тя изрично уточнява, че не предрешава въпроса за законността или целта му и признава правото на всяко семейство да предава на децата си своя език и култура.

Според публикации в гръцки медии български неделни училища има и в Серес, Драма, Кавала, Комотини, Като Неврокопи, Неа Перамос, Неа Врасна, Аспровалта. Неделни училища има и в други населени места в Гърция, включително столицата Атина, на Пелопонес и остров Крит. Те са част от по-широка държавна програма за децата зад граница. По данни на българското Министерство на образованието и науката през учебната 2026/2027 година близо 40 000 ученици посещават 410 неделни училища в 44 държави. За обучението и подкрепата на преподавателите са предвидени над 10 млн. евро.

Очаква се гръцкото Министерство на образованието да отговори на въпросите за административния ред и надзора върху българските неделни училища в страната.