Тайван и САЩ продължават преговорите за оръжия след срещата Доналд Тръмп и Си Дзинпин

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Тайван води непрекъснати преговори със САЩ за покупки на оръжие и е получил уверения - след срещата на високо равнище във Вашингтон между президентите на САЩ и Китай Доналд Тръмп и Си Дзинпин- че американската политика спрямо Тайван не се е променила, заяви днес министърът на отбраната на самоуправляващия се остров, цитиран от Ройтерс.

Въпреки липсата на официални дипломатически отношения САЩ са най-важният международен поддръжник и доставчик на оръжие за Тайван – остров, към който Китай има териториални претенции, отбелязва Ройтерс и БТА.

Китай многократно е настоявал за прекратяване на продажбите на оръжие за Тайван, а през май, след посещение в Пекин, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че задържа нов пакет на стойност около 14 милиарда долара.

Въпреки това, след срещата си с президента Си Цзинпин във Вашингтон миналата седмица, Тръмп каза единствено, че китайският лидер разбира позицията му относно Тайван.

Говорейки пред репортери в парламента в Тайпе, тайванският министър на отбраната Уелингтън Ку заяви, че след срещата на високо равнище във Вашингтон правителството "многократно е получавало разяснения от американска страна, че политиката на САЩ спрямо Тайван не се е променила“.

"Що се отнася до текущите сделки за военни доставки, ние също така водим непрекъснати дискусии с американската страна. Всеки отделен случай изисква конкретно сътрудничество. Доколкото ми е известно, до момента не сме получавали уведомления за промени“, добави той.

Вече са се натрупали неизпълнени поръчки на Тайван за оръжия, които все още не са доставени, посочва Ройтерс.

Едни от основните забавяния засяга поръчка от 2019 г. за 66 изтребителя Ф-16В (F-16V), оборудвани с по-усъвършенствана авионика, въоръжение и радарни системи, за да могат по-ефективно да се противопоставят на китайските военновъздушни сили, включително на стелт изтребителите Джей-20.

Тайвански медии съобщиха, че първите два самолета от този модел се намират на Хавайските острови, като се очаква доставката им.

Ку отказа да коментира графика на доставките, като отбеляза единствено, че производственият процес е достигнал етап, позволяващ доставката, но добави, че предвид забавянето са предвидени "компенсационни мерки“.

"Ще продължим да съгласуваме действията си с американската страна по отношение на доставките“, заяви той.

От американската оръжейна компания "Локхийд Мартин“ не отговориха незабавно на запитване за коментар. САЩ са задължени съгласно Закона за отношенията с Тайван от 1979 г. да осигурят на демократично самоуправляващия се остров средства за самозащита. Правителството на Тайван отхвърля претенциите на Пекин за суверенитет.