Делото за катастрофата с 57 жертви в Темпе продължава с разпита на свидетели

Делото за железопътната катастрофа в Темпе продължава днес в Лариса с изслушването на нови свидетели и разглеждането на три искания, внесени от адвокатите, подпомагащи обвинението, съобщи гръцката обществена телевизия ЕРТ.

Процесът навлиза в четвъртата седмица от показанията на роднините на жертвите. Според програмата на Тричленния апелативен съд за тежки престъпления в Лариса днес се очаква да бъдат изслушани 13 свидетели, се посочва в информацията.

Две от исканията са за експертиза на мобилните телефони на обвиняемия началник-гара, който е бил на нощна смяна, и на загиналия помощник-машинист на пътническия влак. Целта е да се установи дали след потеглянето на пътническия влак от Лариса е имало опити за комуникация между служителите. Прокурорът вече е предложил да бъде извършена експертиза на телефона на началник-гарата, включително на разговорите, съобщенията и данните от приложения като „Вайбър“, както и да се направи опит за възстановяване на евентуално изтрити файлове.

Третото искане е за призоваване като свидетели на сегашния министър на здравеопазването Адонис Георгиадис, който по време на катастрофата беше министър на развитието и инвестициите, и на сегашния заместник-министър на националната икономика и финансите Димитрис Маркопулос, който беше депутат от „Нова демокрация“ и председател на парламентарната анкетна комисия за железопътната катастрофа в Темпе.

Искането за призоваването на Георгиадис е свързано с негово публично изявление няколко дни след катастрофата, а искането за Маркопулос е свързано с ролята му като председател на парламентарната анкетна комисия, създадена след инцидента.

ЕРТ припомни, че по делото са обвинени общо 36 бивши и настоящи служители и ръководители на организации от гръцкия железопътен сектор. За 33 от тях обвинението включва опасна намеса в движението на релсовия транспорт при евентуален умисъл – престъпление, за което може да бъде наложено наказание до доживотен затвор.

Делото започна през месец април, като заседанията по него се провеждат в специално пригодена зала в университета на Лариса.

При челния сблъсък между пътнически и товарен влак край Темпе на 28 февруари 2023 г. загинаха 57 души. Катастрофата предизвика продължителни протести и обществен натиск за изясняване на причините и отговорността за трагедията.