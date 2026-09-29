Катар посредничи между Иран и САЩ за отварянето на Ормузкия проток

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Иранският външен министър Абас Арагчи заяви , че Катар подготвя нови предложения, които да представи пред Вашингтон, след като разговорите с Техеран са били насочени към условията, поставени от Иран за възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток, съобщи "turkiyetoday".

„Те имаха идеи и обсъдихме как може да бъде намерен начин да бъдат изпълнени условията на Иран и как тези условия могат да бъдат удовлетворени", заяви Арагчи пред журналисти в Ню Йорк, коментирайки неотдавнашните разговори с катарска делегация.

Иранският външен министър допълни, че се очаква да се върне в Техеран в рамките на часове. Посредниците от Катар трябва да предадат позицията на САЩ, след като я получат от Вашингтон.

След това американският отговор ще бъде предаден на Иран. Арагчи изрази надежда, че обменът на позициите ще приключи до вторник.

Той посочи още, че контактите чрез Катар и Пакистан са продължили, но са станали по-интензивни, след като Иран е представил последното си предложение.

По думите му Техеран е използвал и срещите си в Ню Йорк, за да изложи пред Вашингтон и международната общност условията, които смята за необходими, за да бъде възобновено движението през стратегическия воден път.

Дипломатическата активност съвпадна с информации за възможни американски отстъпки по отделния спор около ядрената програма на Иран.

Американски представител е заявил пред Axios и CNN в понеделник, че президентът Доналд Тръмп е готов да предложи облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени ирански средства в замяна на конкретен напредък по ядрените въпроси.

CNN определя разговорите като „положителни и конструктивни", позовавайки се на американския представител. Според медията обаче Вашингтон няма да финализира споразумение, докато опасенията му относно ядрената програма на Иран не бъдат напълно разрешени.

По-късно Тръмп заяви, че САЩ ще спечелят войната с Иран „по един или друг начин" и прогнозира, че това ще се случи „доста бързо".

Последните дипломатически контакти последваха решението на Тръмп в събота да отхвърли иранско предложение за намаляване на напрежението и възобновяване на корабоплаването през Ормузкия проток. Американският президент определи условията на Техеран като „неприемливи".

В неделя Тръмп заяви, че очаква нови преговори с Иран през седмицата и обвини иранските представители, че в предишните разговори са „прекалили" с исканията си.

Впоследствие той отхвърли и информациите за предложени от САЩ облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени ирански средства.

„Това не е вярно. Не съм им предлагал нищо!", написа Тръмп в понеделник в социалната си мрежа Truth Social.

Той също така призова Axios да оттегли публикацията си, като я определи като „фалшива" и „измама", целяща да удовлетвори това, което той нарече „синдром на обсебването от Тръмп".

Разговорите продължават на фона на засилените дипломатически усилия за намиране на решение по въпроса за Ормузкия проток и ядрена програма на Иран.