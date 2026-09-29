Идентифицираха останките на двама души, изчезнали по време на войната в Косово

Председателят на правителствената комисия на Косово за безследно изчезналите лица Агрон Лимани съобщи, че тленните останки на двама души, изчезнали по време на войната в Косово (1998-1999 г.), са били идентифицирани, съобщи вестник „Коха диторе“.

Идентифицираните тленни останки са на двама души от Западно Косово – един от община Клина и един от Истог, като семействата на двете лица ще бъдат информирани за това следващата седмица след приключване на необходимите процедури.

Лимани заяви, че идентифицираните останки не са на лица от т.нар. „Група на интелектуалците“ – 23 души, във връзка с които бяха осъществени разкопавания в община Зубин поток, Северно Косово.

На 19 септември, след направен ДНК анализ, беше потвърдено, че тленните останки на три жертви, открити в масови гробове в Зубин Поток, принадлежат на членове на „Групата на интелектуалците“.

Председателят на правителствената комисия на Косово за безследно изчезналите лица заяви, че за идентификацията на останалите лица от „Групата на интелектуалците“ ще трябва време, тъй като на първото и третото място, където са направени разкопавания, телата не са били цели.

Лимани информира, че към момента се извършва разкопаване близо до северния град Скъндерай във връзка с едно изчезнало лице, но откриването му е затруднено заради сложния терен.

Предполага се, че над 13 000 души са загинали по време на войната в Косово, което е бивша сръбска област. Войната приключи през 1999 г. след въздушни удари на НАТО срещу СР Югославия, които доведоха до изтеглянето на сръбските войски от областта. През 2008 г. Косово обяви независимост от Сърбия, която Белград не признава. Двете страни водят диалог под егидата на ЕС за нормализиране на отношенията си.

Според Червения кръст, цитиран от „Коха диторе“, безследно изчезнали след войната в Косово са над 1600 души, повечето от които етнически албанци, съобщава БТА.