Аржентина заплаши Великобритания със съд заради петролен проект край Фолклендските острови

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Аржентина заплаши да предприеме съдебни действия срещу Великобритания, ако Лондон не спре проект за добив на петрол край спорните Фолклендски острови, предаде ДПА и БТА.

Аржентинският президент Хавиер Милей даде на Великобритания две седмици да прекрати работата по проекта "Сий Лайън“ (Sea Lion).

В противен случай Аржентина ще поиска от базирания в Хамбург Международен трибунал по морско право да разпореди временно спиране на проекта, заяви Милей в изявление, публикувано в социалната платформа Екс.

Проектът "Сий Лайън“ ("Морски лъв") в Северния Фолклендски басейн се осъществява въз основа на британски лицензи, които Аржентина отхвърля като нелегитимни.

Архипелагът, известен в Аржентина като Малвинските острови, е британска отвъдморска територия от 1833 г. Буенос Айрес обаче основава претенциите си върху правоприемството на територии от някогашната Испанска империя.

През 1982 г. избухна война между Великобритания и Аржентина за малкия архипелаг в южната част на Атлантическия океан, след като управляващата по това време аржентинска военна хунта нареди островите да бъдат окупирани.

Тогавашната министър-председателка на Великобритания Маргарет Тачър отговори с изпращането на хиляди британски военнослужещи с десетки бойни кораби. Британските сили успяха да си върнат островите в рамките на 11 седмици, като в боевете загинаха стотици военнослужещи.