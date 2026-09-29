Аржентина заплаши Великобритания със съд заради петролен проект край Фолклендските острови

Аржентина заплаши да предприеме съдебни действия срещу Великобритания, ако Лондон не спре проект за добив на петрол край спорните Фолклендски острови, предаде ДПА и БТА.
Аржентинският президент Хавиер Милей даде на Великобритания две седмици да прекрати работата по проекта "Сий Лайън“ (Sea Lion).
В противен случай Аржентина ще поиска от базирания в Хамбург Международен трибунал по морско право да разпореди временно спиране на проекта, заяви Милей в изявление, публикувано в социалната платформа Екс.
Проектът "Сий Лайън“ ("Морски лъв") в Северния Фолклендски басейн се осъществява въз основа на британски лицензи, които Аржентина отхвърля като нелегитимни.
Архипелагът, известен в Аржентина като Малвинските острови, е британска отвъдморска територия от 1833 г. Буенос Айрес обаче основава претенциите си върху правоприемството на територии от някогашната Испанска империя.
През 1982 г. избухна война между Великобритания и Аржентина за малкия архипелаг в южната част на Атлантическия океан, след като управляващата по това време аржентинска военна хунта нареди островите да бъдат окупирани.
Тогавашната министър-председателка на Великобритания Маргарет Тачър отговори с изпращането на хиляди британски военнослужещи с десетки бойни кораби. Британските сили успяха да си върнат островите в рамките на 11 седмици, като в боевете загинаха стотици военнослужещи.