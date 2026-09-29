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Израел: Ликвидирахме ръководителя на военното крило на "Хамас"

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Ликвидираха ръководителя на военното крило на "Хамас" СНИМКА: Pixabay

Израелски въздушен удар в северната част на ивицата Газа е ликвидирал днес Изедин ал Бейк, ръководителя на военното крило на радикалната палестинска групировка "Хамас", предаде Ройтерс, като се позова на премиера и на министъра на отбраната на Израел - Бенямин Нетаняху и Израел Кац, както и на палестински източници.

Нетаняху и Кац казаха, че израелската армия е атакувала и убила Бейк, който по думите им е планирал нападения и е набирал бойци.

Здравни работници и хора от "Хамас" са потвърдили пред Ройтерс смъртта на Бейк при израелски удар по жилищен блок в квартал "Насър" на град Газа на зазоряване, съобщава БТА.

Ликвидираха ръководителя на военното крило на "Хамас" СНИМКА: Pixabay

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