Пийт Хегсет: Киберсилите на САЩ ще пазят междинните избори

Американската Агенция за национална сигурност и други служби за военно разузнаване и киберсигурност ще охраняват изборния процес в САЩ по време на междинните избори през ноември, заяви днес министърът на отбраната Пийт Хегсет, цитиран от Асошиейтед Прес и БТА.

В документ за вътрешно ползване от 22 септември, който бе публично оповестен днес, Хегсет разпорежда на служителите от разузнаването да мобилизират всички ресурси, "за да защитят нашата избирателна инфраструктура от злонамерено чуждестранно влияние и да гарантират, че всеки законен избирател ще може да гласува, без да бъде подлаган на чуждестранно сплашване, принуда или страх“.

Военни експерти по киберсигурност редовно помагат за следенето на изборите и за възпирането на потенциални хакери, откакто изборните системи на САЩ бяха обявени за "стратегическа инфраструктура“ през 2017 година.

Изявлението на Хегсет обаче идва в момент, когато президентът Доналд Тръмп напълно обезсили гражданската агенция, създадена специално за да защитава изборната инфраструктура, посочва АП. Агенцията за киберсигурност и сигурност на инфраструктурата миналата седмица публикува план за сигурността на изборната инфраструктура, в който са изброени потенциалните заплахи за системите.

Обявлението също така идва само седмици преди изборите на 3 ноември. Кратката времева рамка "навежда на мисълта, че това е просто театър“, смята бившият служител на министерството на правосъдието на САЩ Дейвид Бекър.

"Ако администрацията имаше сериозни намерения да помага на изборните служители на местно и щатско ниво, не трябваше да ликвидира целия капацитет на федералното правителство в сферата на киберсигурността на изборите и да уволнят всички свои експерти в началото на 2025 г.“, казва той.

Въпреки че подкрепата в сферата на киберсигурността от страна на Агенцията за национална сигурност и Киберкомандването на САЩ е рутинна, редица експерти по изборите, правозащитни групи и представители на Демократическата партия на САЩ са нащрек за признаци за намеса в процеса на гласуване или преброяване на бюлетините от страна на правителството на президента републиканец Тръмп.