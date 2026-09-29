Американка прекара 108 дни в затвора заради погрешно лицево разпознаване с AI

Жена от Тенеси е завела съдебен иск срещу град и полицейско управление в Северна Дакота. Тя обвинява властите, че са я задържали неоснователно в продължение на почти шест месеца. Според нея те са злоупотребили с технология за лицево разпознаване, базирана на изкуствен интелект, при разследване на кражба от банка.

Ангела Липс, която днес е на 50 години и живее в Елизабетън, Тенеси, заяви, че се е грижила за четирите малки деца на съседката си, когато през юли 2025 г. в дома ѝ се появили полицаи и я арестували.

В жалбата, подадена на 15 септември 2026 г., се твърди, че властите са се позовали изцяло на погрешно съвпадение при разпознаването на лица чрез изкуствен интелект, за да екстрадират Липс от Тенеси в Северна Дакота, въпреки че тя нямала никаква връзка с престъплението или с щата.

Експерти по полицейски технологии заявиха пред Fox News Digital, че този случай е един от повече от дузина известни, свързани с предполагаемо неправилно използване на технологията за разпознаване на лица от страна на полицията.

„Прекарах 108 дни в окръжния затвор в Тенеси. Казаха, че съм издирвана от правосъдието. Не ми беше определена гаранция. Никой не ме разпита. Просто седях и чаках", споделя Липс в публикация в GoFundMe.

Делото за банковата кражба се отнася до периода април-май 2025 г., когато, според исковата молба, неизвестна жена е използвала фалшиви документи за самоличност и откраднати лични данни, за да извърши банкова измама във Фарго и Уест Фарго, Северна Дакота.

Прокуратурата твърди, че след това властите са използвали снимка от фалшива лична карта, представена от заподозряната, а не кадри от камери за наблюдение, за да извършат търсене чрез лицево разпознаване с помощта на Clearview AI.

Докато Clearview AI изрично изисква съвпаденията при разпознаването на лица да се третират като потенциални следи, полицията във Фарго е определила съвпадението, получено чрез изкуствен интелект, като положителна идентификация, без да разкрие, че то не е било потвърдено независимо, според жалбата.

Междувременно полицейското управление в Уест Фарго е отказало да повдигне обвинения, тъй като съвпадението, получено чрез изкуствен интелект, не е било потвърдено.

Капитан от полицията в Уест Фарго е определил разпознаването на лица чрез изкуствен интелект като „нещо като последна мярка" в полицейските разследвания, се посочва в съдебния иск.

Според жалбата детектив Лукас Хек не е прегледал финансовите документи и записите за пътуванията на Липс, които показваха, че тя е била в Тенеси по време на банковите кражби и не е провел фотоидентификация с банковите касиери. Камерите за видеонаблюдение според информацията са показали физически разлики между Липс и заподозряния, включително различна телосложение и татуировка на врата на Липс, която липсва у заподозряния.

„Хек е пренебрегнал, укрил и е представил погрешно оправдателните доказателства, че Липс не е извършила банковите кражби", се твърди в жалбата.

На 14 юли 2025 г. федерални шерифи обградили къщата на съсед в Тенеси и арестували Липс под прицел на оръжие въз основа на национална заповед за арест, заявиха прокурорите.

Липс била екстрадирана в Северна Дакота и според информацията била задържана срещу гаранция от 100 000 долара, като срещу нея били повдигнати осем обвинения в тежки престъпления, най-тежкото от които предвиждало максимална присъда до 10 години затвор.

Прокуратурата оттегли всички обвинения на 24 декември 2025 г., след като Липс представи банкови извлечения, показващи, че е била в Тенеси по времето, когато са били извършени банковите кражби, съобщиха прокурорите.

„Когато била освободена, тя установила, че жилището ѝ, колата ѝ и личното ѝ имущество са били откраднати, докато я е нямало", се посочва в жалбата.

След обществен натиск полицейското управление на Фарго и град Фарго признаха на пресконференция през март 2026 г., че управлението е допуснало грешки при разследването.

„Когато началникът откри някои грешки, допуснати в тази област, свързани с това откъде сме получили системата за лицево разпознаване и как тя функционираше - ние незабавно се заехме с проблема", заяви кметът Тим Махони.

Клеър Гарви, заместник-директор по технологично право и политика в The Policing Project, заяви пред Fox News Digital, че инцидентите, свързани с предполагаемо неправилно използване на изкуствен интелект, са се увеличили, тъй като правоохранителните органи се адаптират към „интегрирането на изкуствен интелект и допълнителни инструменти в полицейските разследвания".

„Знаем за 16 случая на погрешна идентификация, произтичащи от съвпадение при разпознаване на лица, при които някой е бил неправомерно арестуван и е прекарал време в затвора поради тази погрешна идентификация, а в много от тези случаи причината е била, че не са били предприети допълнителни разследващи мерки, за да се докаже или, в тези случаи, да се опровергае съвпадението при разпознаването на лица", заяви Гарви в интервю.

„Сега изискваме от полицейските служители да изпълняват различни задачи, поради което трябва да преосмислим начина, по който възприемаме тези работни процеси", добави тя.

Нейт Фрийд-Уеслър, заместник-директор на Американския съюз за граждански свободи, заяви, че все по-широкото използване на изкуствен интелект в правоприлагането е довело до увеличаване на броя на неоснователните арести в цялата страна.

„Наблюдаваме подобни случаи на неоснователни арести, свързани с този вид технологии за изкуствен интелект, вече поне пет или шест години. И изглежда, че честотата им се увеличава", каза той.

„Виждали сме случаи, в които полицията умишлено избягва да прави каквито и да било записки относно използването на технологии за лицево разпознаване или други видове изкуствен интелект", добави още той.