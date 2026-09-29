Турция изтегля от пазара партиди с дубайски шоколад заради салмонела

Търговски вериги в Турция и контролиращи органи по безопасност на храните започнаха спешна процедура по изтегляне на партиди опасни за здравето шоколадови изделия тип „дубайски шоколад“ от пазара, съобщиха турски медии.

За въпросните рискови продукти е издадено и предупреждение за задължително 48-часово поставяне под карантина в складовите бази с цел пълно изолиране и проверка, съобщава турският ежедневник „Сьозджю“.

Изданието посочва, че спешните мерки за безопасност обхващат няколко конкретни случая и марки, в които са установени потенциални алергени, и при които е регистрирано наличие на необявени върху етикетите млечни протеини и соя. При лица с алергии или висока чувствителност тези съставки могат да предизвикат сериозни здравословни реакции, предупреждава „Сьозджу“.

Контролните органи в страната предупреждават и за риск от наличие на чужди частици, уточнявайки, че са засечени единични случаи със съдържание на пластмасови частици в определени десерти.

Вестникът цитира съобщение с код „спешно“ на Агенцията по хранителни стандарти (FSA), която съобщава, че „заради опасна бактерия, заплашваща общественото здраве, е издадена заповед за незабавно изтегляне на продуктите от рафтовете. От потребителите се изисква да не влизат в контакт с никого в продължение на 48 часа".

Изданието са позовава на информация от дистрибуторската фирма „Уърлд ъф суитс“ (World of Sweets) която твърди, че в популярната продуктова серия е открита бактерията „салмонела“, която причинява хранителни отравяния и сериозни стомашни инфекции, поради което е започнало спешното изтегляне на съответните серии от търговските обекти. В официалното съобщение FSA предупреждава гражданите, закупили продукта, категорично да не консумират шоколада.

Решението за изтегляне от пазара обхваща по-специално шоколадовите изделия тип „дубайски“, добили особена популярност напоследък. От рафтовете са били изтеглени продуктите „Алян дубай усулю чътър кюнефе“ (Alyan Dubai Usulü Çıtır Künefe) и „Антеп фъстъклъ сютлю чиколата“ (Antep Fıstıklı Sütlü Çikolata) с продуктов код 318591, продавани в опаковки от 100 грама, както и „Алян дубай усулю чиколаталъ трюфельс“ (Alyan Dubai Usulü Çikolatalı Truffles) с продуктов код 319456, продавани в опаковки от 120 грама.

„Сьозджу“ подчертава, че контролните органи обръщат внимание на факта, че бактерията „салмонела“ предизвиква висока температура, силна диария и коремни спазми в човешкото тяло. Отбелязва се още, че лицата, проявяващи тези симптоми, трябва да не ходят на работа, училище или детска градина в продължение на най-малко 48 часа, за да не заразят други хора, съобщава БТА.