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OpenAI отмени пускането на новия си модел GPT-6.1 ...

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OpenAI отмени пускането на новия си модел GPT-6.1 Astra поради опасения за сигурността

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Мъж минава покрай щанд на OpenAI в „Москон Сентър“ по време на технологичния форум Dreamforce 2026 в Сан Франциско, Калифорния, САЩ, на 17 септември 2026 г.

OpenAI отмени публичното пускане на новия си модел с изкуствен интелект, GPT-6.1 Astra, поради опасения за сигурността, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на представители на разработчика.

GPT-6.1 Astra трябваше да бъде пуснат през октомври. В сравнение с предишните модели, той се e представи. по-добре в тестове на сложни задачи, които не изискват човешка намеса, както и при генериране на текст.

Новият модел обаче е бил по-зле в тестове за съпоставяне на действията на изкуствен интелект с намерението на потребителя според Саачи Джайн, ръководител на отдела по сигурността в OpenAI.

GPT-6.1 Astra също така демонстрира повишена склонност към заблуда, като не винаги честно докладва на потребителите действия, които е извършил или не.

Освен това, новият модел продължи да изпълнява задачата без човешко разрешение, като периодично осъществява достъп до външни инструменти и услуги, въпреки че това можеше да е опасно.

OpenAI отбеляза, че няма да се откаже напълно от разработките на GPT-6.1 Astra. Разработчиците планират да използват същия базов модел за създаване на бъдещи поколения GPT-6 модели.

OpenAI обяви отмяната на GPT-6.1 Astra ден преди годишната конференция на разработчиците на компанията в Сан Франциско.

През последните месеци имаше доста съобщения, че агенти с изкуствен интелект са се самоизлъчвали по време на тестове и са хаквали компании на трети страни и дори правителствени агенции.

След тези инциденти водещи разработчици, включително OpenAI и Anthropic, призоваха за забавяне на разработването на изкуствен интелект. OpenAI, по-специално, спря обучението на най-новите си модели с изкуствен интелект. Компанията заяви, че GPT-6.1 Astra не е засегната от това решение.

Мъж минава покрай щанд на OpenAI в „Москон Сентър“ по време на технологичния форум Dreamforce 2026 в Сан Франциско, Калифорния, САЩ, на 17 септември 2026 г.

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