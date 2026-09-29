Гърция отказа участие в операция в Ормузкия проток

Гръцкият министър на външните работи Йоргос Герапетритис заяви пред радио „Скай“, че страната му няма да участва в международна операция в Персийския залив и Ормузкия проток, докато войната в региона продължава.

„При условията на война в Персийския залив, в които се намираме днес, не може да има каквато и да било мисия“, каза Герапетритис.

Гръцкият външен министър се спря и на срещата, която е провел в Ню Йорк с колегата си от Иран Абас Арагчи, и определи Иран като „много твърд събеседник при преговори“. Герапетритис каза, че Терехан е осъзнал, че контролът на Ормузкия проток е едно от най-силните му преговорни оръжия. „В този момент Иран е разбрал, че действително голямото, мощно, ядрено, ако искате, оръжие, е контролът на Ормуз, откъдето минават най-големите количества петрол в света“, каза гръцкият външен министър.

Той изрази резерви към перспективата за бърза деескалация в региона – отново заради твърдата преговорна позиция с много изисквания от иранска страна. „Виждаме една много твърда игра, която, освен преговорите по същество, включва и необходимостта от достоен изход за всички страни и там се крие трудното в (тази) история“, допълни Герапетритис, съобщава БТА.