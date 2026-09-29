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Жертвите на наводненията в Тайланд станаха 23

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снимка: РОЙТЕРС

Четирима души загинаха при наводнения в тайландската столица Банкок, причинени от мусонните дъждове, които обхванаха Тайланд в средата на септември, предаде Франс прес, позовавайки се на правителството. С тях общият брой на жертвите достигна 23 души. 

Службата по бедствията съобщи, че наводненията са обхванали 42 от общо 77-те провинции в южноазиатската държава.

Четирима души са загинали в Банкок, осем в град Самут Пракан - разположен между столицата и морето, и шестима в Са Каео в източната част на страната, се уточнява в изявлението.

Около 700 000 души са засегнати от повишеното ниво на водите в столицата, което наложи обявяването на бедствено положение от властите в събота, съобщи агенцията, съобщава БТА. 

Днес части от Банкок все още са наводнени. Училищата са затворени за втори пореден ден, а близо 7000 души са потърсили убежище в над 230-те разкрити евакуационни центрове в града, съобщиха местните власти.

Проливни дъждове паднаха и в Чантабури, югоизточно от Банкок, както и в Аютая и Сарабури - две провинции, разположени на север от столицата.

През септември в Тайланд е пикът на мусонния сезон, но много жители на Банкок определиха тазгодишните наводнения като по-тежки в сравнение с предходните години. 

Тайландската столица е построена върху блатиста местност и е пресечена от мрежа от канали, много от които се наводниха от дъждовете.

Помпените станции работят на пълен капацитет от няколко дни, но губернаторът Чадчарт Ситипунт в неделя каза, че ще отнеме “до седмица” водите да се отдръпнат напълно.

 

снимка: РОЙТЕРС

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