Мощният ураган Поло удари Мексико с ветрове до 175 км/ч

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Ураганът “Поло” достигна днес сушата на Мексико със сила от категория 3, предаде Франс прес, позовавайки се на Националния център по ураганите на САЩ.

Уточнява се, че стихията е ударила регион, известен с риболов и земеделие, на тихоокеанското крайбрежие.

С придружаващи ветрове със скорост до 175 км/ч "Поло" достигна сушата на мексиканския щат Долна Калифорния - един от най-изложените в страната райони на урагани, които заплашват да бъдат по-интензивни тази година заради феномена “Ел Ниньо”, съобщава БТА.