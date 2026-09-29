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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23642414 www.24chasa.bg

КМГ: Китай е една от държавите с най-ниска престъпност и най-малко убийства

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

През 2025 г. броят на регистрираните наказателни дела и на убийствата в цялата страна е бил най-ниският от началото на века, а чувството за сигурност сред населението е достигнало 98,23%, като се е задържало над 98% в продължение на 6 поредни години, става ясно от среща за изграждането на „Сигурен Китай".

През първата половина на тази година броят на наказателните дела в страната е спаднал с 16,5% в сравнение със същия период на миналата година, броят на убийствата с 11,4%, а този на престъпленията с огнестрелно оръжие с 53,3% на годишна база, като отново е достигнал рекордно ниско ниво. Китай вече е една от страните в света с най-ниска престъпност, най-малко убийства и най-малко престъпления с огнестрелно оръжие. „Сигурен Китай" вече е всепризнат факт.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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