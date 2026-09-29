КМГ: Китай: Мирът и развитието са важни за борбата с расовата дискриминация

Китайският постоянен представител в ООН Фу Цун подчерта значението на мира и развитието за борбата с расовата дискриминация по време на заседание на Общото събрание на ООН на 28 септември.

Той заяви, че преди 25 години Декларацията и Програмата за действие от Дърбан поставиха целта за премахване на всички форми на расизъм. Фу Цун призова международната общност да следва духа на документа и да работи за свят, основан на равенството.

По думите му сигурността на живота е основа за упражняването на всички човешки права. Необходимо е международните спорове да се решават по мирен път и да се предотвратяват насилието и престъпленията от омраза на расова или религиозна основа.