КМГ: Подготовката за срещата на бизнес лидерите на АТИС през 2026 г. протича гладко

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Подготовката за срещата на бизнес лидерите на АТИС през 2026 г., която ще се проведе на 17 и 18 ноември в Шънджън, напредва по план, съобщиха от Китайския съвет за насърчаване на международната търговия.

Към форума има силен интерес от китайски и чуждестранни компании. Особено активни са американските предприятия, сред които Amazon, Walmart, Apple, Google и Microsoft. Те представляват различни сектори, включително полупроводници, изкуствен интелект и биофармацевтика.

Под мотото „Заедно за просперитет, заедно за бъдещето" представителите на бизнеса и правителствата на икономиките от АТИС ще обсъдят задълбочено изграждането на Азиатско-тихоокеанската зона за свободна търговия, изкуствения интелект и други ключови теми.