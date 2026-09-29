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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23642467 www.24chasa.bg

Китай ще създаде геоложка карта на Марс от ново поколение до края на 2028 г.

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Китай планира да завърши геоложка карта на Марс от ново поколение до края на 2028 г., като целта е да се възстанови водното минало на Червената планета и да се въведе китайска система за разделяне на марсианското геоложко време, съобщава КМГ.

Хоу Дзънцян, академик от Китайската академия на науките и главен учен на мисията „Тиенуън-3" за връщане на проби от Марс, разкри плана по време на симпозиум, проведен в Института по геология към Китайската академия на геоложките науки.

Ровърът „Джурун", който Китай изпрати на Марс през 2021 г. като част от мисията „Тиенуън-1", предостави нови улики за водната история на планетата. Преди около 3,5 милиарда години все още е съществувал обширен древен океан, а преди 1,6 милиарда години вероятно са настъпили краткотрайни наводнения. Тези открития, които помагат да се запълнят празнините във веригата от доказателства за еволюцията на древния климат на Марс, ще бъдат включени в новата карта.

Геоложката карта на Марс ще бъде в мащаб 1:5 милиона, тя ще има и карта на зоната за кацане в мащаб 1:50 000 и поредица от тематични атласи. Проектът ще представи и първата в света интелигентна геоложка карта на Марс и ще предостави шаблон за бъдещо картографиране на Луната, Венера и астероидите.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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