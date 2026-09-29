Китай представи план за развитие на батерии от нов тип

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Китай публикува план за развитие на индустрията за батерии от нов тип за периода на 15-ия петгодишен план (2026–2030 г.), в който са определени цели за индустриален растеж, технологични иновации и качество на продуктите, съобщава КМГ.

Планът, публикуван съвместно от редица правителствени ведомства, включително Министерството на промишлеността и информационните технологии, има за цел стабилен растеж на индустрията и по-силни иновационни способности по цялата производствена верига до 2030 г.

До 2030 г. Китай се стреми да постигне пробиви в областта на съвременните електродни материали, новите електролити и висококачествените спомагателни материали, както и да отбележи значителен напредък в разработването на нови батерийни системи.

Батериите от нов тип са високоефективни устройства или системи за съхранение и преобразуване на електрическа енергия, включително литиеви, натриеви и поточни батерии, като иновациите са насочени към нови принципи на действие, материали, структури и производствени процеси.

Според официални данни стойността на продукцията на китайската индустрия за батерии от нов тип надхвърли 1 трилион юана (около 149 милиарда щатски долара) през периода на 14-ия петгодишен план (2021–2025 г.).