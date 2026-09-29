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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23642501 www.24chasa.bg

„Из Китай с Павел“ разкрива великолепието на хилядолетните пещери Юнган в Датун (Видео)

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

В новия епизод на „Из Китай с Павел" от КМГ ще видим хилядолетните пещери Юнган, които се намират в южното подножие на планината Уджоушан, на 16 километра от град Датун в провинция Шанси. Те са част от „трите съкровища на пещерното изкуство в Китай" наред с Могао в Дунхуа и Лунмън в Луоян, а заедно с пещерите Аджанта в Индия и Бамиян в Афганистан са наричани „трите съкровищници на световното каменоделство".

Строителството на юнганските пещери започва през 453 г. и голяма част от тях са завършени до 494 г., а оформянето на цялостния им облик продължава 70 години – до около 520 г. Пещерният комплекс е дълъг километър, главните пещери в него са 45, будистките ниши около 1100, а статуите са близо 59 000. Височината на най-голямата статуя е 17 метра, а на най-малката едва 2 сантиметра. От сюжетите на каменните резби може да се проследи влиянието на персийската, индийската, древногръцката и византийската култури върху китайската. Особено цени в това отношение са изображенията на облекла и музикални инструменти.

Със своята уникална архитектура и множество културни и художествени експонати, пещерите Юнган се смятат за връх в китайското скулптурно изкуство през V век. В същото време те представляват най-монументалния паметинк от епохана на бурното развитие на будизма в Китай.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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