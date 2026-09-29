Лъчезар Динев: В най-скоро време роботизацията ще бъде ежедневие! (Видео)

Роботизацията, която е един от най-мощните двигатели на съвременната човешка цивилизация, променя изцяло бизнеса, икономиката и живота на хората. Китай е най-големият производител на роботи, а сътрудничеството с китайски компании дава възможност на български фирми да прилагат китайския опит и в партньорство с китайските си колеги да внедряват и в България различни видове хуманоидни роботи – това казва във видео-разговор за КМГ председателят на Българо-китайската търговско-промишлена палата Лъчезар Динев, който е и управител на компанията „Роботоплюс".