Роботизацията, която е един от най-мощните двигатели на съвременната човешка цивилизация, променя изцяло бизнеса, икономиката и живота на хората. Китай е най-големият производител на роботи, а сътрудничеството с китайски компании дава възможност на български фирми да прилагат китайския опит и в партньорство с китайските си колеги да внедряват и в България различни видове хуманоидни роботи – това казва във видео-разговор за КМГ председателят на Българо-китайската търговско-промишлена палата Лъчезар Динев, който е и управител на компанията „Роботоплюс".
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23642510 www.24chasa.bg
Лъчезар Динев: В най-скоро време роботизацията ще бъде ежедневие! (Видео)
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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.