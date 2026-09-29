Арестуваха шефа на съдиите в турския футбол

В рамките на разследване, започнато от Главната прокуратура на Истанбул, председателят на Централната съдийска комисия (MHK) към турския футболен съюз Ферхат Гюндогду и шестима членове на комисията са задържани по различни обвинения в „упражняване на мобинг“ (групов психически тормоз на работното място) и „подправяне на официален документ“, съобщиха турските медии.

Анадолската агенция цитира министъра на правосъдието на Акън Гюрлек, който казва, че „борбата за чисти отношения във футбола ще продължи безкомпромисно, за да бъдат изяснени твърденията, уронващи доверието в турския футбол, а виновните лица да понесат съдебна отговорност“, съобщава БТА.

В публикация в местната социална мрежа Ен сосял (NSosyal) Гюрлек отбелязва, че „футболът е обща страст и важна ценност за гражданите“ и добавя, че „лоялната конкуренция на терена и провеждането на съдийските процеси при пълна обективност и прозрачност са в основата на доверието към този спорт“.

По думите му държавата решително разследва в рамките на закона всеки сигнал за нередности. В този контекст се проверяват твърдения за задействани манипулации при определянето на съдийските категории, назначенията, оценяването, както и при провеждането на изпитите за познаване на правилата.

„В рамките на разследването, водено от главната прокуратура в Истанбул съвместно с Областната дирекция на полицията, въз основа на свидетелства, експертни доклади, анализи на данни за трафика на разговорите и доклади от бюрото за разследване на финансови престъпления (MASAK), е проведена специализирана операция срещу редица заподозрени лица", посочи турският правосъден министър, цитиран от агенцията. "Отлично познаваме чувствителността на феновете към съдийството и техните очаквания за справедливост. Ничии пост, титла или длъжност не представляват привилегия пред закона. Ще продължим безкомпромисно борбата за чист футбол, за да се помни играта с труда на терена, спортния дух и джентълменството“.