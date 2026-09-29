Проверяват дали смъртоносният взрив в Атина е тръгнал от апартамент на втория етаж

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Гръцките разследващи са изключили възможността теч от централната мрежа за природен газ да е причинил експлозията в атинския квартал „Плака“, при която миналата седмица загинаха шестима души, съобщи електронното издание на в. „Катимерини“.

Проверката е установила, че основният газопровод, който обслужва района, е бил невредим преди взрива. Експертите са извършили тест за изтичане на газ на тротоара и са проверили мястото, където газопреносната мрежа влиза в сградата, без да открият данни за теч, се посочва в информацията.

Според разследващите изтичането на природен газ най-вероятно е станало във вътрешността на апартамент на втория етаж. Това е било единственото жилище в сградата, свързано с мрежата за природен газ.

Все още не е установено кой от трите работещи на газ уреда в жилището – котел, камина или готварска печка – може да е свързан с експлозията. Котелът и печката не са намерени сред отломките, посочва „Катимерини“ и БТА.

Отломките от разрушената сграда се транспортират до специално определено място западно от Атина, където ще могат да бъдат изследвани и от технически експерти.

При експлозията на 25 септември част от сграда в историческия квартал „Плака“ се срути. След продължила спасителна операция под развалините бяха открити телата на шестима души – четирима американски граждани, един британски гражданин и една гръцка гражданка.

Мястото на инцидента все още се обезопасява, а съседните сгради, понесли щети от взрива, се обследват.