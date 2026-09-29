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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23642944 www.24chasa.bg

Иран: Тръмп е голям лъжец

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Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция Хосеин Мохеби кадър: youtube

Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция Хосеин Мохеби заяви днес, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е „голям лъжец“, коментирайки изявления на американския лидер за ядрените оръжия и по други теми, предаде Ройтерс.

„Американският народ трябва да чуе истината“, каза Мохеби и добави, че САЩ са претърпели неуспех във военната си кампания срещу Иран и трябва да напуснат региона.

Говорителят на иранския парламент Мохамад Багер Галибаф междувременно заяви днес, че нито една страна в региона няма да може да изнася петрол, ако на Ислямската република бъде попречено да продава собствения си петрол.

Никоя регионална инфраструктура няма бъде в безопасност, ако Иран няма сигурност, каза Галибаф, цитиран от ирански държавни медии.

Говорителят на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция Хосеин Мохеби кадър: youtube

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