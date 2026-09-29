Туристи опаковат паспортите си в алуминиево фолио, за да не им откраднат личните данни

В социалните мрежи и редица потребителски форуми за пътувания бързо се разпространява необичайна нова тенденция, според която все повече туристи опаковат своите биометрични паспорти в кухненско алуминиево фолио по време на път, с цел да предпазят личните си данни от „киберкрадци“ и безжични скенери, съобщава телевизионният канал „Халк ТВ“ и БТА.

Новата практика набира популярност сред пътуващите, но медията предупреждава, че експертите по киберсигурност определят метода като „прекомерен и излишен“.

Според привържениците на тази практика алуминиевото фолио блокира радиочестотните сигнали (RFID) и по този начин предотвратява възможността за отдалечено източване със скиминг-устройства на информацията от електронния чип на документа, добавя изданието.

Микрочипът, разположен в корицата или на страницата с данни на съвременните паспорти, служи за ускоряване на граничния контрол и предотвратяване на фалшификации. Той съдържа ключови лични данни, като лични имена, дата и място на раждане, пол, ръст и цвят на очите, дигитална паспортна снимка и адресна регистрация и дигитални пръстови отпечатъци, взети при издаването на документа.

Медията обаче предупреждава, че според експертите рискът от отдалечено крадене е минимален, а вероятността някой да сканира и открадне лични данни от разстояние, докато преминава наблизо, е изключително ниска.

Причината за това са усъвършенстваните механизми за криптиране , благодарение на които човек или устройство не може просто да прихване данните без предварително физическо сканиране на оптичния код в долната част на паспорта или без разбиване на специалните криптографски ключове, добавя „Халк ТВ“, като отбелязва, че достъпът до чувствителни данни като пръстови отпечатъци изисква допълнителни нива на оторизация.

Макар че алуминиевото фолио теоретично блокира радиовълните, на практика то създава повече проблеми, отколкото ползи. По време на гранични проверки и проверки за сигурност пътуващите трябва постоянно да разпаковат и отново да опаковат паспорта си, което забавя процедурите и може да събуди допълнителни подозрения у служителите, предупреждава медията.

Заключението на експертите е, че опаковането на паспорта във фолио е по-скоро психологическа реакция срещу дигиталните страхове, подклаждани от социалните мрежи, обобщава „Халк ТВ“ и уточнява, че за гарантиране на сигурността е напълно достатъчно паспортът да се съхранява по стандартен начин в джоб или чанта, а за тези, които търсят допълнително спокойствие, на пазара се предлагат специални калъфи с допълнителна защита.