Мафията пази Италия от фентанила

Докато фентанилът има опустошително въздействие върху общностите в цяла Северна Америка и все по-често се появява по улиците на Европа, Италия остава забележително изключение. Там се наблюдава изключително нисък брой случаи на предозиране с този синтетичен опиоид, въпреки че нивата на употреба на наркотици като цяло са обичайни. Според статия на The Economist от 24 септември 2026 г., италианските разследващи смятат, че обяснението не се крие в по-добрата политика. Възможно е причината да е организираната престъпност.

На пръв поглед това твърдение изглежда нелогично. Оценяваната честота на употребата на опиоиди с висок риск в Италия е приблизително двойно по-висока от тази в Германия, така че разликата не може да се обясни с това, че италианците просто употребяват по-малко опиоиди като цяло. Изглежда, че нещо конкретно не позволява на самия фентанил да проникне в страната, въпреки че търсенето на опиоиди като цяло остава високо.

Никола Гратери, прокурор, който е посветил кариерата си на борбата с мафията, посочва данните за иззетите количества като най-ясния сигнал - полицията е конфискувала само незначителни количества фентанил в цялата страна, което подсказва, че веществото просто не се разпространява в значителни обеми чрез обичайните мрежи за трафик в Италия.

Роберто Савиано, който е експерт по организирана престъпност отива още по-далеч. Той описва явлението „мафиотско вето" и смисълът му е по-скоро прагматичен, отколкото морален - изключителната смъртоносност на фентанила би привлякла точно онова внимание от страна на правоохранителните органи, което групите на организираната престъпност предпочитат да избягват, а вълна от смъртни случаи заради предозиране би рискувала да навреди на далеч по-печелившите и стабилни пазари на хероин и кокаин, които италианските мафии вече контролират. Савиано също така е формулирал теорията в ясни и проверими термини, като казва, че истинското доказателство ще дойде само ако някой се опита да внесе фентанил на територията на мафията и бъде убит заради това.

През юли Винченцо Молинезе, командир на специализираната антимафиотска разследваща единица на карабинерите (ROS), заяви пред италианската парламентарна антимафиотска комисия, че наличните доказателства сочат в същата посока - организираните престъпни групи изглежда умишлено избягват наркотика. Но Молинезе се стреми да смекчи тази теория, като заяви пред комисията, че проблемът с фентанила в Италия понастоящем не е толкова сериозен, колкото в Северна Америка. Той акцентира върху това, че няма потвърдени признаци за пряко участие на мафията в този въпрос. Според него липсата на доказателства не е равнозначна на отсъствие на такъв проблем.

Списанието The Economist внимателно отбелязва, че няма категорични доказателства за действително споразумение за колективно изключване на фентанила между четирите основни италиански престъпни синдиката - „Ндрангета", „Коза Ностра", „Камора" и „Сакра Корона Унита". Налице е обаче корелация - има необичайно нисък брой конфискации на фентанил и случаи на предозиране, на фона на добре документирания и дълбоко вкоренен контрол на организираната престъпност върху съществуващите пазари на наркотици в Италия и по-специално доминиращата роля на „Ндрангета" в търговията с кокаин в Европа.

Молинезе предоставя на парламентарната комисия и по-широка информация за контекста. Италианските власти са конфискували около 58 тона наркотици през 2024 г., което е спад спрямо 89 тона през предходната година - по-широк фон, на който почти пълната липса на конфискации на фентанил се откроява още по-ярко.

Списанието и няколко медии, отразяващи темата, посочват един конкретен инцидент като възможна пролука в статута на Италия като страна, свободна от фентанил. През лятото от римската болница Ospedale Israelitico са изчезнали около 80 флакона от наркотика, като това съвпада с първите сигнали за нарастваща употреба на фентанил в покрайнините на града. Самият Молинезе посочи кражбата от болницата именно като предупредителен знак, който заслужава да бъде наблюдаван в бъдеще, вместо да я отхвърля като изолиран инцидент.

Италианското правителство следи по-широката европейска тенденция по отношение на фентанила, независимо от данните за страната. Когато през 2024 г. наркотикът започна да се появява все по-често в цяла Европа, Алфредо Мантовано, висш служител в Министерството на здравеопазването, отговарящ за наркополитиката на Италия, представи план, целящ да изпревари проблема, преди той да се задълбочи в страната.

В статията на The Economist се прави умишлено, почти кинематографично сравнение. Във филма „Кръстникът" Дон Вито Корлеоне отказва да се включи в търговията с хероин, защото я счита за „мръсен бизнес". Истинските мафиоти рядко проявяват подобни скрупули. Но италианските следователи все повече подозират, че през последното десетилетие може да се е случило нещо функционално подобно - не поради морални съображения, а поради хладен бизнес разчет. Именно това, че фентанилът привлича вниманието на властите, убива клиентите прекалено бързо, за да бъде надеждно печеливш и заплашва пазарите, които организираната престъпност вече доминира.

Дали този разчет е валиден, остава отворен въпрос. С появата на ранни признаци за изтичане на наркотика като откраднати флакони от болници, нарастваща употреба в покрайнините на Рим, растящо търсене на улицата – статутът на Италия като зона, до голяма степен свободна от фентанил на един наситен с фентанил континент, може да се окаже по-скоро временна, отколкото трайна аномалия, зависеща не толкова от политиката в областта на общественото здраве, колкото от това колко дълго организираната престъпност ще продължава да преценява, че наркотикът не си струва риска.