Цветка, замесена в най-голямата социална измама в Англия, пак живее там от помощи

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Цветка Тодорова - българката, която беше осъдена на затвор за измама със социални помощи за 54 милиона лири, сега живее на свобода във Великобритания, като получава помощи от програмата „Универсален кредит".

54-годишната Цветка беше една от петимата българи, които изхарчиха десетки милиони лири за луксозни автомобили и дизайнерски дрехи, след като подадоха фалшиви заявления за помощи.

През май 2024 г. тя беше осъдена на три години затвор, но беше освободена в края на 2025 г., след като излезе половината от присъдата си. На съдебно заседание за конфискация през януари на Тодорова беше наложено да възстанови 101 201,78 лири, но досега е върнала само 18 228,14 лири, съобщава вестник The Sun.

Тя е споделила пред репортери, че от декември насам живее във Великобритания, издържайки се от социални помощи, тъй като съпругът ѝ получава над 1 000 лири на месец по програмата „Универсален кредит" - помощ, предназначена да подпомогне покриването на разходите за издръжка на лицата с ниски доходи или без работа.

"Много ми харесва тук, добре е и ми помогнаха. От 30 декември отново получавам социални помощи. Сумата ще е около 200 лири на месец. Нямам право да работя. Съпругът ми получава над 1 000 лири по програмата „Универсален кредит", посочва тя.

Наскоро тя сподели, че и тя, и мъжът ѝ са в депресия.

„Имам високо кръвно налягане заради този случай. Съпругът ми също има силни болки в гърба", каза тя.

Тодорова е била част от престъпна група, която е управлявала три "фабрики за социални помощи" в Лондон, подавайки хиляди фалшиви заявления за „Универсален кредит" като част от най-голямата измама със социални помощи в историята на Обединеното кралство.

Установено е, че лично тя е прибрала 263 514 лири от незаконната схема.

Българската гражданка е изправена пред депортация и може да бъде върната в затвора, ако не изпълни заповедта за конфискация.

„Изпълнението на решението по този случай продължава", заяви говорител на Кралската прокуратура.