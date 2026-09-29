ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мафията пази Италия от фентанила

Времето София 18° / 17°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23643229 www.24chasa.bg

Марк Рюте: НАТО ще увеличи подкрепата за Украйна

2880
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Генералният секретар на НАТО Марк Рюте СНИМКА: X/@BharatPatriot1

Продължаващата безразсъдна кампания от саботажи на Русия в Европа ще доведе единствено до още подкрепа на НАТО за Украйна, заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

„Русия продължава с безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решимост и да спре подкрепата ни за Украйна. (Тя) обаче се проваля… Нашето послание към Москва е ясно – ще правим още повече за Украйна, не по-малко“, каза Рюте пред репортери в Брюксел.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте СНИМКА: X/@BharatPatriot1

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Европа

Последно от

България днес

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Завещание на седмицата: Лама Слави яхна „Петрохан“, да събори и Баба Алино