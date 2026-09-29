Марк Рюте: НАТО ще увеличи подкрепата за Украйна

Продължаващата безразсъдна кампания от саботажи на Русия в Европа ще доведе единствено до още подкрепа на НАТО за Украйна, заяви днес генералният секретар на алианса Марк Рюте, съобщи Ройтерс, цитиран от БТА.

„Русия продължава с безразсъдната си кампания от враждебни действия срещу НАТО. Тя се опитва да отслаби нашата решимост и да спре подкрепата ни за Украйна. (Тя) обаче се проваля… Нашето послание към Москва е ясно – ще правим още повече за Украйна, не по-малко“, каза Рюте пред репортери в Брюксел.