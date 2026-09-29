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Летището в Катания отново работи

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Летище СНИМКА: Pixabay

Полетите на летището в Катания, на италианския остров Сицилия, са възобнови, след като по-рано за кратко летищните операции бяха преустановени за пореден ден заради подновена вулканична активност на Етна и неблагоприятни метеорологични условия, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Това беше поредното прекъсване на въздушния трафик в Катания, съпроводено с периодични възстановявания.

Летищният оператор  Ессе А Чи (SAC) съобщи, че полетите от и до летището са възобновени незабавно, след като степента на вулканична тревога беше понижена от червен на оранжев код.

Летището беше обявило, че преустановява дейността си до 13:00 часа по Гринуич (16:00 часа българско време) във вторник, само няколко часа след като в понеделник вечерта приключи тридневното прекъсване на въздушния трафик.

Сицилианското летище, което е петото по брой пътници в Италия, често е засегнато от изхвърляне на вулканична пепел от Етна – най-високият и най-активен вулкан в Европа.

Последното прекъсване на полетите засегна хиляди пътници и оказа значителен натиск върху други сицилиански летища, тъй като авиокомпаниите пренасочиха полетите си.

Летище СНИМКА: Pixabay

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