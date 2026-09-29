Растение може да нахрани милиони, но се отглежда само на едно място

Прякорите на селскостопанските култури могат да бъдат изключително хвалебствени. Памукът, например, се радва на репутацията си на „бяло злато" още от 19-ти век, докато пшеницата властва в много региони като „кралицата на зърнените култури".

Що се отнася до прякорите обаче, малцина могат да се мерят с нивото на ласкателство, с което се обсипват „дървото срещу глада", „бананът на стероиди" и „чудодейната култура". И все пак, ако живеете извън Етиопия, има голяма вероятност дори да не сте чували общоприетото име на тази култура - енсет.

Ensete ventricosum е познат още като фалшив банан или етиопски банан - многогодишно тревисто растение от семейство Бананови (Musaceae), което се отглежда основно в Южна и Югозападна Етиопия.

То е основна храна за повече от 20 милиона души в тази източноафриканска страна и може да достигне височина от 10 метра, То обаче e незначително в сравнение с „голямата тройка" култури, които осигуряват повече от половината от калориите в света - оризът, пшеницата и царевицата.

За учените, които изучават отблизо качествата на енсета, като британския биолог по опазване на природата Джеймс Борел, това е случай на недооценяване, който е озадачаващ.

„По отношение на универсалността и адаптивността си, той е невероятен. Звучи, сякаш съм рекламно лице за това колко страхотен е енсетът и май наистина съм", каза Борел пред Си Ен Ен.

И все пак Борел не е чувал за енсет, когато през 2017 г. започнал да работи в Кралските ботанически градини в Кю, Западен Лондон. Те се гордеят с почти 17 000 вида растения на своята територия от 320 акра.

Не след дълго Борел разбрал защо енсетът дотогава не е попаднал в полезрението му. Въпреки че дивият енсет е разпространен в редица африкански държави - от северен Судан чак до Мозамбик на югоизточното крайбрежие на континента, културата се отглежда почти изключително в Етиопия.

Обхватът на отглеждането му е дори още по-тесен, ограничен до югозападните планински райони на страната. Там, на височина между 1 500 и 3 000 метра над морското равнище, фермерите се грижат за редици от растения, които лесно могат да бъдат сбъркани с дървета, с зелени листа с дължина до 5 метра, израстващи от централно стъбло.

Подобно на бананите обаче енсетът не е дърво, а гигантско тревисто растение, лишено от дървесина. „Стволът" му всъщност е псевдостъбло от припокриващи се листа, плътно прилепени едно до друго и именно тази структура, заедно с грудката - месест подземен корен, наподобяващ гигантски клубен, се смила, смесва се с мая и ферментира в големи подземни ями.

Между три месеца и две години по-късно получената смес се използва за приготвянето на етиопска основна храна, наподобяваща хляб, известна като "кочо". Страничен продукт от процеса на смилане е „була" - течност, изцедена от нишестената пулпа, която може да се концентрира до бял прах и след това да се рехидратира за приготвяне на кнедли и каша.

Това, което обаче няма да ви се сервира, са жълтите или оранжеви плодове на енсет. Въпреки че огромният размер на растението и приликата му с по-известния му братовчед бананът, са му донесли прякора „стероиди", на плодовете му. Те са пълни с повече с твърди черни семена, отколкото с вкусна месеста част и са негодни за ядене, поради което растението е известно и като „фалшив банан".

И все пак енсетът не е лишен от реални предимства. С висока добивност и устойчивост към суша и болести, само 60 растения могат да изхранват петчленно семейство в продължение на една година. Това е многогодишна култура, която може да се отглежда и да живее повече от две години, без да се налага презасаждане, докато жизнените цикли на повечето основни хранителни и зърнени култури, включително споменатите по-горе големи три, приключват в рамките на един вегетационен сезон.

Енсетът е толкова адаптивен и климатично гъвкав, че може да се отглежда в големи части от Южна и Източна Африка, сочи проучване за моделиране на ареала от 2021 г., в което съавтор е Борел. Настоящите площи за отглеждане биха могли да бъдат разширени 12 пъти, за да се изхранват още 111,5 милиона души в Субсахарска Африка - регион, в който несигурността по отношение на храната и изхранването нараства, въпреки глобалния ръст на селскостопанското производство, се посочва в проучването.

Освен това той би могъл да се отглежда в много повече страни по света, които отговарят на широкия диапазон от климатични условия, които енсетът понася. Борел и колегите му доказват това през април 2023 г., когато енсетът цъфва за първи път в Temperate House на Кю Гардънс - стъклена оранжерия с площ от 4 800 квадратни метра, предназначена за флора от умерения климатичен пояс, след като четири години по-рано растението е пристигнало на мястото като 30-сантиметрово растение.

„В историята има много примери за култури, които са се появили на нови места и са станали доминиращи. Така че няма абсолютно никаква причина това енсетът да не може да е важен и на друго място", обясни Борел.

И все пак, ако енсетът е постигнал такъв успех в част от Етиопия, защо почти не е предизвикал никакъв интерес другаде? Това е загадка, която продължава да озадачава дори един от най-големите защитници на растението.

„Когато дадена култура е толкова успешна като енсета в малък район, тя се разпространява по целия свят - царевицата, оризът, картофите", каза Борел.

„Не мога да се сетя за друга култура, която да е толкова широко разпространена в родния си край, където всеки земеделски производител я отглежда в този регион с дължина 300 километра, но когато отидеш в Кения, Танзания или Уганда и попиташ: „Знаете ли, че това се яде?", хората просто те гледат с празен поглед. Наистина е странно", заявява той.

Това не означава, че Борел няма теории. Той счита, че културните и историческите бариери са се съюзили, за да попречат на енсета да намери път извън втората по население страна в Африка.

Етиопия строго регулира международния трансфер на растителен материал в опит да се предпази от биопиратство.

Други държави, които желаят да отглеждат енсет, биха могли да го внасят от Източна и Южна Африка, но тези диви сортове биха били „съвсем безполезни" за храна в сравнение с одомашнената култура на Етиопия, според Борел.

„Етиопия разполага с богато растително разнообразие и затова го пази много ревностно. Опитахме се да кажем: „Вижте, ето какъв е потенциалът", но, разбира се, решението в крайна сметка зависи от Етиопия, а тя трябва да извлече някаква полза от споделянето му", обясни Борел.

Друга пречка е, че в момента събирането на реколтата от енсет е „изтощително", като това се извършва предимно от жени земеделски производители, заявява Борел. В няколко етиопски университета се разработват механизирани решения, но те все още не са внедрени в мащаб.

Отглеждането също изисква сложна методология, разработена през вековете от местните общности, а превръщането на енсет в храна изисква специализирани познания. Растението също е нещо като придобит вкус. Макар Борел да е харесвал енсета, когато е бил изпечен в плосък хляб и ястия, подобни на кускус, той признава, че кочо може да бъде „непредсказуемо".

По-широкото популяризиране на такива недостатъчно използвани култури може да се окаже от решаващо значение на фона на все по-сериозните последици от климатичните промени.

„Искаме да произвеждаме повече храна, с по-малко въздействие върху околната среда, в условия на климат, който е по-непредсказуем от всякога. Това са три трудни неща, взети заедно", каза Борел.

Зависимостта от ограничен набор от култури прави селското стопанство много по-уязвимо към вредители, болести и промени в условията на околната среда.

Широкият климатичен диапазон на енсета го прави по-подходящ за промени в околната среда в сравнение с други основни култури, но съществуват опасения, че етиопските земеделски стопани, изпитващи двойния натиск на нарастващата урбанизация и глобализацията, се отказват от „фалшивия банан" в полза на по-доходоносни търговски култури като пшеница, царевица и картофи.

Приблизително 60 % от над 400 земеделски стопани от югозападната част на страната, интервюирани в рамките на проучване от 2025 г., проведено от „Кю" и партньори от Университета в Адис Абеба, Етиопия, заявяват, че площта на земеделските земи, които са отделили за отглеждане на енсет, е намаляла през последните десетилетия, като много от тях посочват и значителен спад в потреблението на енсет в домакинствата.

Публичното популяризиране на по-малко известни култури като енсет насърчава земеделските стопани да не се фокусират единствено върху основните търговски култури, каза Борел. На местно ниво Kew реализира проекти, които стимулират етиопските земеделски стопани да поддържат разнообразието на културите, като им изплащат компенсации за отглеждането на застрашени сортове енсет.