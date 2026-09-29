Нападение от ученик в училище в Словакия, има жертва и ранени

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Шейсет и една годишна жена почина след нападение, извършено тази сутрин от ученик, в начално училище в село Сташков, окръг Жилина, заяви Петра Климешова, говорител на Оперативния център на службите за спешна медицинска помощ пред словашката новинарска агенция ТАСР.

Климешова добави, че при нападението са пострадали също едно дете и 44-годишна жена.

На мястото са се отзовали екипи на спешната помощ и на органите на реда.

„Екипи на въздушната спешна помощ транспортираха детето, което е в критично състояние, до болница в град Мартин. След първоначална обработка на раната, 44-годишната жена, която е с пробождане в гърдите, беше транспортирана по въздух до болница в Жилина. За съжаление, 61-годишната жена е получила наранявания, несъвместими с живота“, заяви Климешова.

Министърът на вътрешните работи Матуш Шутай Ещок, министърът на образованието, научните изследвания, развитието и младежта Томаш Друкер и министърът на здравеопазването Камил Шашко пътуват към мястото на инцидента, съобщи БТА.