Пет държави от ЕС ще връщат мигранти с отказано убежище в трети страни

Гърция и още четири страни от ЕС – Дания, Австрия, Германия и Нидерландия – работят още от догодина да започнат да изпращат мигранти, на които е отказано убежище в Евросъюза, в трети страни, каза гръцкият министър на миграцията и убежището Танос Плеврис в интервю за „Политико“.

Той обясни, че целта им е процедурата да започне да се прилага пилотно в първата половина на 2027 г., а до края на годината механизмът да е напълно функциониращ по време на гръцкото председателство на Съвета на ЕС, съобщава БТА.

Плеврис допълни, че планът не е да бъдат създавани центрове за мигранти, а по-скоро бившите кандидати за убежище да бъдат изпращани в определени страни. „Ние не говорим за центрове в смисъл някой, чиято молба за убежище е отхвърлена, да бъде изпращан в затворен обект в трета страна. Ако вашата молба бъде отхвърлена, вие или ще се връщате в страната на произход, или в трета страна извън ЕС“, каза той.

Според двама европейски дипломати, пожелали анонимност, първата сделка ще бъде с Руанда. Твърди се, че Уганда и Узбекистан също се обсъждат като евентуални приемащи страни.

Плеврис заяви, че обмисляните страни вече имат големи мигрантски общности и лагери за настаняването им, като допълни, че петте страни от ЕС „са отворени за всякаква рамка, която (приемащите) страни желаят – дали те искат да говорят за лагери или за по-широки програми за интеграция“.

Руанда вече е била в центъра на различни програми за миграция. През 2022 г. Великобритания обяви спорен план на стойност милиони паундове за депортиране на кандидати за убежище в Руанда, където молбите им да бъдат обработвани. Проектът обаче беше изоставен след дългогодишни съдебни битки.

Графикът, предложен от Плеврис, може да се окаже твърде амбициозен, като се има предвид, че някои решаващи елементи от споразумението остават неизяснени, коментира „Политико“. Министърът каза, че петте страни в момента са в разговори с международни организации за установяване на процедура за мониторинг, която да гарантира, че човешките права на мигрантите се спазват от третите страни, в които ще бъдат депортирани. Независимо от това отговорността за спазването на правата им ще остане в петте европейски държави.

Финансирането също трябва да дойде от тях. „Ние искаме да имаме финансово реалистичен проект“, каза той.

Плеврис призна, че планът няма да доведе до изпращането на голям брой мигранти в трети страни. „Всъщност това е още едно средство за упражняване на натиск, който би довел до увеличаване на доброволните връщания“, обясни гръцкият министър.

В четвъртък на среща на европейските вътрешни министри той ще внесе и гръцкия план за временно прекратяване на приемането на молби за убежище от новопристигнали хора. Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис за първи път представи идеята в статия в „Политико“, след като десетки хиляди души преминаха границата на испанската територия Сеута в Северна Африка.