17 души са арестувани във Великобритания при мащабна акция за финансови измами

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Британската полиция съобщи, че е арестувала 17 души заподозрени в пране на пари фалшифициране на счетоводни документи и укриване на данъци като част от голяма операция, в която са участвали 800 полицаи и финансовия регулатор на страната, предаде Ройтерс и БТА.

След продължило няколко месеца разследване Агенцията за финансово регулиране предприема мерки срещу седем фирми и разследва още 30, се казва в изявление на полицията.

Полицията е извършила операции в имоти в Лондон, Югоизточна Англия и Източна Англия рано тази сутрин и арестуваните лица са заподозрени, че са участвали на ръководни позиции в тежка организирана престъпност.

Агенцията за финансово регулиране каза, че съвместните ѝ действия с полицията са били ключови за разбиване на престъпните групи, „които злоупотребяват с нашата финансова система, за да перат мръсни пари“.