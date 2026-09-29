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Нетаняху осъди насилието и безредиците на израелски заселници на Западния бряг

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Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще замине за САЩ утре и се очаква във вторник да се срещне с Доналд Тръмп. Снимка: СНИМКА: Екс/@netanyahu

Израелският премиер Бенямин Нетаняху остро осъди участието на над 100 радикални израелски заселници в безредици на Западния бряг, предаде ДПА и БТА.

Израелската армия съобщи, че нейни военнослужещи и полицаи са провели операция срещу участниците в безредиците край град Джалуд, южно от Наблус. Заселниците са се опитвали да попречат на палестинско семейство да се върне в дома си съгласно съдебно решение.

Нетаняху заяви, че „категорично“ осъжда „насилствените безредици“, като предупреди, че участниците в тях „не представляват спазващото закона население на заселниците“ на Западния бряг и че действията им причиняват „огромна несправедливост“.

Президентът на Израел Ицхак Херцог също осъди нападенията, определяйки ги като „тежки прояви на насилие“. По думите му те са „морално петно и посегателство срещу върховенството на закона“. Херцог призова извършителите да бъдат наказани с цялата строгост на закона.

Според армията радикалните заселници са блокирали пътища, подпалвали са сгради и превозни средства и са хвърляли камъни по силите за сигурност. Трима полицаи са ранени, а двама от участниците са задържани.

Палестински медии съобщиха, че нападателите са подпалили дома на семейството. По-рано съдът се е произнесъл в тяхна полза и е разпоредил заселниците да освободят дома му. Според съобщенията еврейски екстремисти са тормозили семейството в продължение на дълъг период. Вестник „Таймс ъв Израел“ съобщи, че последното нападение му е попречило да се върне в дома си.

Миналия месец Нетаняху отново отправи необичайни критики към израелските заселници на окупирания Западен бряг.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху ще замине за САЩ утре и се очаква във вторник да се срещне с Доналд Тръмп.

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