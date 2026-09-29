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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23643931 www.24chasa.bg

Естония обвини Русия за пожара в завода в Талин, който доставя техника на Украйна

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Естония. Снимка: pixabay.com

Естония днес заяви, че е достигнала до заключението, че пожарът през август в естонската отбранителна компания “Милрем Роботикс” - доставчик на безпилотни превозни средства за Украйна - е причинен от палеж, поръчан от руските служби за сигурност, предаде Ройтерс, цитирани от БТА. 

Премиерът Кристен Михал заяви, че заключението е направено въз основа на информация, събрана от Естонската служба за вътрешна сигурност (КАРО).

Талин не разкрива доказателствата, събрани по случая заради конфиденциалността на службите за сигурност, но заяви, че инцидентът наподобява други саботажи, извършени в Европа в полза на Русия. 

Малко по-късно Кремъл отрече да носи каквато и да е отговорност за пожара и осъди “неоснователните” обвинения на Талин.

“Такива изказвания са неоснователни, безразсъдни, изобщо не отразяват реалността и не се основават на никакви аргументи“, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти, цитиран от Франс прес.

Шведският премиер Улф Кристершон заяви, че случаят е “изключително сериозен” и че Швеция застава категорично зад балтийската държава.

 

Естония. Снимка: pixabay.com

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