Марко Рубио: САЩ се надяват Куба да поеме по различен път

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Съединените щати се надяват Куба да поеме по „различен път“, заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Рубио предупреди, че управляващите в Хавана, които смятат, че могат просто да изчакат края на управляването на президента Доналд Тръмп, ще „научат урока по трудния начин“, ако не променят курса си.

Администрацията на Тръмп и преди е заявявала, че целта ѝ е промяна на комунистическото управление в Куба.

Наложената от САЩ по-рано тази година петролна блокада постави страната пред сериозен натиск на фона на недостиг на горива и прекъсвания на електрозахранването , утежнени от амортизираната инфраструктура.

„Надяваме се Куба да избере различен пъти“, заяви Марко Рубио в предаването „Ханити“ по телевизия „Фокс Нюз“. Той добави, че Вашингтон се надява „някои от хората“, които управляват Куба да „отворят очите си за реалността, пред която са изправени“.

„За съжаление хората там, които продължават да скандират революционни лозунги – твърде много от тях все още вярват, че могат просто да изчакат края на тази администрация, без да променят нищо и без да предприемат нищо. Грешат и ще научат урока си по трудния начин, ако не променят курса си, каза Рубио.

Кубинският външен министър Бруно Родригес заяви пред Общото събрание на ООН в събота, че Куба винаги ще бъде отворена за диалог с Вашингтон.