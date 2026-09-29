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Лавров: Европа води война с Русия, в това няма никакво съмнение

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Руският външен министър Сергей Лавров СНИМКА: Посолство на Русия в България

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес в отговор на въпрос на британски журналист за обвиненията на Запада, че Москва води хибридна война срещу европейските държави, че всъщност Европа е тази, която воюва с Русия, предаде Ройтерс и БТА.

"Имате предвид това, че унищожаваме дронове и ракети, които Великобритания и континентална Европа доставят на Украйна, и с които тя ни обстрелва? Това ли имате предвид?", попита Лавров журналиста, който отговори положително.

"Ако признавате, че с вашето оръжие нанасят удари по нас, а ние сваляме тези оръжия - наричайте го както си искате. Това обаче, че става дума за война, която Европа води срещу нас, не предизвиква у мен никакво съмнение. Ние отдавна говорим за това", отбеляза руският външен министър.

    

Руският външен министър Сергей Лавров СНИМКА: Посолство на Русия в България

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