Лавров: Европа води война с Русия, в това няма никакво съмнение

Руският външен министър Сергей Лавров заяви днес в отговор на въпрос на британски журналист за обвиненията на Запада, че Москва води хибридна война срещу европейските държави, че всъщност Европа е тази, която воюва с Русия, предаде Ройтерс и БТА.

"Имате предвид това, че унищожаваме дронове и ракети, които Великобритания и континентална Европа доставят на Украйна, и с които тя ни обстрелва? Това ли имате предвид?", попита Лавров журналиста, който отговори положително.

"Ако признавате, че с вашето оръжие нанасят удари по нас, а ние сваляме тези оръжия - наричайте го както си искате. Това обаче, че става дума за война, която Европа води срещу нас, не предизвиква у мен никакво съмнение. Ние отдавна говорим за това", отбеляза руският външен министър.