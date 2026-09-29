Кремъл: Не бихме искали Иран да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия

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Русия не би искала Иран да се оттегли от Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО) и разчита Ислямската република да продължи да участва в споразумението, заяви днес говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от Ройтерс и БТА.

Песков каза това в отговор на коментари на ирански официални представители относно евентуално оттегляне на Техеран от договора, който ангажира Ислямската република да не разработва или придобива ядрени оръжия.

Русия и Иран поддържат близки връзки по силата на договор за стратегическо сътрудничество между двете страни, припомня Ройтерс.

Песков каза още, че поставянето под временно управление на активите на чуждестранни компании в Русия не представлява промяна в собствеността им и отчасти е отговор на засилващото се участие на „неприятелски страни“ във военните действия срещу Русия.

Руските власти този месец прехвърлиха контрола върху активите в Русия на швейцарския хранителен гигант „Нестле“ (Nestle), германската търговска група „Метро“ (Metro) и френската търговска група „Ошан“ (Auchan).

Песков каза, че тези мерки са обратими, но Москва в момента не вижда основания те да бъдат отменени.

„Предвид нарастващото равнище на участие на тези неприятелски страни в преките военни действия срещу нашата страна, се вземат такива решения“, заяви той.