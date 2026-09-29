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Кметът на Белград ударил общинска съветничка от опозицията

Теодора Енчева, БТА

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Юмрук СНИМКА: PIXABAY

Опозиционното движение в Сърбия "Крени-промени" обяви, че съветникът в община Белград Татяна Мичич е диагностицирана с фрактура на лявата носна кост и част от челюстта, след като, според информация от опозиционното движение, е била ударена с юмрук от кмета на сръбската столица Александър Шапич снощи в кв."Нови Белград", предават местните медии.

Мичич, която е член на "Крени-промени", потвърди диагнозата си, а сръбското опозиционно движение поиска оставката на кмета.

Александър Шапич днес даде пресконференция, предавана онлайн, като каза, че няма да подаде оставка и отрече да е удрял с юмрук Мичич. 

„Не нападнах въпросната дама по този начин, освен когато тя започна да ме блъска и аз я отдалечих от себе си, за да не осъществя никакъв физически контакт “, каза Шапич и уточни, че първо е започнал словесен сблъсък между него, Мичич и нейния съпруг.

Кметът на Белград заяви, че след инцидента в "Нови Белград"  е отишъл в полицейското управление, където, както каза, е останал до пет часа сутринта, дал е показания и е бил тестван за алкохол и наркотици, като пробите са били отрицателни.

Шапич, който е заместник председател на управляващата Сръбска прогресивна партия (СПП), се извини на съпартийците си и на бившия президент Александър Вучич, който е водач на листата на СПП за предсрочните парламентарни избори, които ще се проведат на 25 октомври.

Шапич добави, че ще бъде на разположение на компетентните органи, за да се установят всички обстоятелства около инцидента.

Вучич заяви пред частната сръбска телевизия „Информeр“, че Шапич му е разказал своята версия за събитията в разговор снощи и че е важно държавните органи да действат в съответствие със закона по случая.

Вучич каза още, че няма оправдание за действията на Шапич и че той, като държавен служител, е трябвало да мине от другата страна на улицата, за да не отговори на провокацията. Според Вучич кметът на Белград носи отговорност за случилото, а отговорността е лична.

Вучич призова всички в СПП да избягват провокации и да не предизвикват инциденти по време на предизборната кампания.

 

Юмрук СНИМКА: PIXABAY

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