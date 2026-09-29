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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23644365 www.24chasa.bg

ООН: 8,3 млн. бежанци и разселени хора може да останат без достъп до хуманитарна помощ

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ООН СНИМКА: Pixabay

Близо 8,3 милиона бежанци и разселени хора по света може скоро да останат без достъп до хуманитарна помощ и подслон заради сериозен недостиг на финансиране, предупреди Върховният комисариат на ООН за бежанците (ВКБООН), цитиран от ДПА и БТА. 

От необходимите 8,5 милиарда долара за тази година са осигурени едва 32%, съобщи агенцията на ООН.

„Намаляващото финансиране оказва драматично действие върху упражняването на широк кръг от права“, посочват от ВКБООН. Според организацията липсата на средства вече води до прекратяване на основни услуги и механизми за защита на хора, принудени да бягат от насилие, експлоатация и други заплахи.

Много държави са намалили средствата за хуманитарна помощ от миналата година насам. Финансирането на ВКБООН е спаднало от 5,2 млрд. долара през 2024 г., до 3,9 млрд. през 2025 г.

Агенцията предупреди, че при липсата на достатъчно средства може да бъда затруднена регистрацията на бежанци, осигуряването на безопасно настаняване и специалната закрила на деца.

Хората, избягали от насилие, експлоатация или злоупотреби, могат да се окажат в ръцете на контрабандисти и трафиканти, предупреди още ВКБООН.

ООН СНИМКА: Pixabay

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