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Специалният пратеник на Путин говорил с US представители за войната в Украйна

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Кирил Дмитриев Снимка: Екс/@Vizlypuzly1

Пратеникът на руския президент Владимир Путин, Кирил Дмитриев, е провел "конструктивни" разговори с представители на САЩ за прекратяване на войната в Украйна, включително за възможни съвместни енергийни инициативи между САЩ и Русия в периода след войната, каза американски служител, цитиран от Ройтерс и БТА. 

Вчерашното посещение на Дмитриев, който е и ръководител на руския държавен Фонд за преки инвестиции, се е осъществило след срещата миналата седмица в Ню Йорк между президента Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски, на която Зеленски заяви, че са обсъждали потенциално прекратяване на ударите по енергийни обекти.

Пратениците на Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, се срещнаха с Путин в Москва по-рано този месец.

Дмитриев е бил във Вашингтон, "за да продължи конструктивните разговори за мирно уреждане на конфликта между Русия и Украйна и за възможни енергийни инициативи между САЩ и Русия след края на войната", добави американският служител.

Дмитриев е провел разговори с представители на американското министерство на финансите и на енергетиката по време на посещението си, според източниците на Ройтерс, запознати с подготовката на посещението.

Кирил Дмитриев Снимка: Екс/@Vizlypuzly1

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