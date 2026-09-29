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Нетаняху: Нашите врагове ще опитат да ни атакуват преди изборите

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Бенямин Нетаняху СНИМКА: Ройтерс

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви днес, че има "индикации", че враговете на Израел биха могли да извършат атаки срещу страната преди парламентарните избори, насрочени за края на октомври, предаде Франс прес.

"Има индикации, че преди изборите нашите врагове ще се опитат да ни атакуват", заяви той във видео обръщение, заснето във военновъздушна база и разпространено днес от канцеларията му.

"Отправям ви послание: не ни нападайте, нито сега, нито когато и да било. Можем да ви ударим навсякъде и по всяко време", предупреди Нетаняху, цитиран от БТА. 

Бенямин Нетаняху СНИМКА: Ройтерс

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